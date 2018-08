Braunkohlenkraftwerke stellen Zuverlässigkeit unter Beweis / Beitrag zur sicheren Stromversorgung bei Hitze und Dürre besonders wichtig

Berlin (ots) - "Die Stromversorgung in Deutschland wäre ohne densoliden Beitrag der Braunkohle in der in diesem Jahr besonders langenHitze- und Dürreperiode deutlichen Risiken ausgesetzt gewesen",erklärte der Vorstandsvorsitzende des Bundesverbands Braunkohle(DEBRIV), Dr. Helmar Rendez, in einer Zwischenbilanz zurEnergieversorgung während der sommerlichen Wetterlage. Wetterbedingtwar die Stromerzeugung aus Windenergie zuletzt deutlich eingeschränktgewesen, haben PV-Anlagen weniger Leistung bereitstellen können undmussten Kraftwerke, welche ihr Kühlwasser aus Oberflächengewässernentnehmen, ihre Kapazität deutlich herunterfahren.Sowohl bei der Brennstoff- als auch bei der Kühlwasserversorgungsind dagegen die deutschen Braunkohlenkraftwerke unabhängig vonlanganhaltenden Hitzeperioden. Sie versorgen sich bedarfsgerecht undzumeist über eine eigene Bahn- oder Transportlogistik aus denstandortnahen Tagebauen im rheinischen Revier, in Mitteldeutschlandund in der Lausitz. Die Kondensierung des Prozessdampfes nach derStromerzeugung erfolgt in der Regel über Kühltürme, in denen das anden Tagebauen geförderte Grubenwasser genutzt wird. "Vor diesemHintergrund ist es nicht verwunderlich, dass dieBraunkohlenkraftwerke derzeit überwiegend mit ihrer vollen Leistungam Netz sind, um Wirtschaft und Bevölkerung sicher und zuverlässigmit Strom zu versorgen", sagte Rendez.Ein breiter Mix aus verschiedenen Energieträgern und Technologienin der Stromversorgung ist nach Überzeugung des DEBRIV eineunverzichtbare Absicherung gegen mehrwöchige Windflauten undHitzewellen. Auch in Zukunft können und werden sich jederzeit extremeWetterlagen - auch große Kälte bei wenig Wind - wiederholen. "Einhastiger Ausstieg aus der Kohlennutzung in der Stromerzeugung würdedie Versorgung dramatisch gefährden", erklärte derDEBRIV-Vorstandsvorsitzende.Pressekontakt:Uwe MaaßenDEBRIV - Bundesverband BraunkohleAuenheimer Str. 2750129 BergheimT +49 2271 99577 34F +49 2271 99577 8 34mailto: Uwe.Maassen@braunkohle.deOriginal-Content von: DEBRIV - Dt. Braunkohlen Industrie Verein, übermittelt durch news aktuell