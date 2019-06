Braun/von Storch: Claudia Roth beugt das Recht

Berlin (ots) - Die AfD-Bundestagsfraktion hat in der Nacht vonDonnerstag auf Freitag einen Hammelsprung beantragt, um dieBeschlussfähigkeit des Bundestages vor der Abstimmung über eineGesetzesvorlage festzustellen. Bundestagsvizepräsidentin Claudia Rothhat diesen Geschäftsordnungsantrag zurückgewiesen.Dazu erklärt der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD imDeutschen Bundestag, Jürgen Braun:"Frau Roth beugt das Recht. Die Verweigerung der Feststellung derBeschlussfähigkeit ist ein glatter Rechtsbruch, mit dem Frau Roth dasAnsehen des Parlaments und das Vertrauen der Bürger in dieInstitution Bundestag nachhaltig beschädigt. Wichtige Gesetze werdenauch gegen die geltenden Regeln durchgepeitscht."Die stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende Beatrix von Storchkündigt an:"Wir prüfen nun, was wir gegen die Willkür tun können, mit der einoffenkundig nicht beschlussfähiger Bundestag in tiefer Nacht untererkennbar offener Missachtung der Geschäftsordnung Gesetzedurchdrückt. Wir hatten die fehlende Beschlussfähigkeit formgerechtgerügt."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecherder AfD-Fraktion im Deutschen BundestagTel.: 030 22757225Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell