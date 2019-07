"Brauchen wir härtere Strafen?" ZDFkultur zeigt neue Folge von "Lass uns reden!" mit Jo Schück (FOTO)

Mainz (ots) -Ab in den Knast - verhindert Freiheitsentzug weitere Straftatenoder ist das Leben hinter Gittern ein Nährboden für noch mehrkriminelle Energie? Dieser Kontroverse widmet sich die neue Folge von"Lass uns reden!", die ab Dienstag, 9. Juli 2019, unter zdfkultur.deabrufbar ist. In dem Webformat für brisante Themen bei ZDFkulturbringt Moderator Jo Schück Menschen mit konträren Meinungen an einenTisch. Redegewandt und engagiert treten seine Gäste für ihreÜberzeugungen ein, zeigen neue Perspektiven auf und polarisieren."Lass uns reden" bringt in rund zehn Minuten das Streitthema auf denPunkt.Mit der Frage nach dem Strafmaß und danach, wie sinnvollGefängnisstrafen sind, beschäftigen sich Jugendrichter Andreas Müllerund der Sozialwissenschaftler und Jurist Prof. Bernd Maelicke. Müllersagt klar: "Für bestimmte Tatbestände brauchen wir das Gefängnis alsAbschreckung." Sein Talk-Gegner Maelicke hält dagegen: "Das Gefängnisist eine hochproblematische Antwort, weil die meisten, die dortwaren, wieder rückfällig werden."Die Reihe "Lass uns reden!" ist Teil des neuen digitalenKulturraums des ZDF. Unter zdfkultur.de macht das ZDF Kulturinhaltezugänglich, fördert das Verständnis für Kunst und Kultur und istselbst als Kulturproduzent tätig. Eingebettet in die ZDFmediathekbündelt ZDFkultur Inhalte aus unterschiedlichen Bereichen - mitneuen, interaktiven Möglichkeiten für Nutzerinnen und Nutzer.Ansprechpartnerinnen:Katharina Rudolph, rudolph.k@zdf.de, Britta Schröder,schroeder.b@zdf.de; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/zdfkulturPressemappe: https://kurz.zdf.de/gN6dq/ZDFkultur in der ZDFmediathek: https://zdfkultur.dehttps://facebook.com/ZDFkulturhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell