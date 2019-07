Brauchen Global Manager noch einen MBA-Abschluss?

Salzburg (ots) - Die Antwort hängt sicherlich vom beruflichen Umfeld undAufgabenbereichen ab.Fest steht, dass ein Ein­satz im Aus­land für vie­le Ma­na­ger schon langenichts Un­ge­wöhn­li­ches mehr ist. Im Ge­gen­teil: Oft ist eineberufliche Station in Ame­ri­ka, Asi­en oder Ost­eu­ro­pa Vorraus­set­zung fürdas Bestehen in der heutigen Weltwirtschaft. Die Erkenntnis und das Verständnis,dass interkulturelle Unterschiede auch das Business Verhalten und dieSpielregeln beeinflussen, entscheiden darüber, wie erfolgreich europäischeManager mit internationalen Fragestellungen umgehen, um somit am globalen Marktwettbewerbsfähig zu bleiben.Neben der Vermittlung ökonomischer Kernkompetenzen werden unsere MBA-Studierenden darauf vorbereitet, in interdisziplinären und internationalen Teamsdas Ruder zu übernehmen. Gleichzeitig sehen die Inhalte unserer Programme vor,Führungskräfte gezielt darauf vorzubereiten, im Bereich der globalenUnternehmensführung tätig zu sein, interkulturelle Unterschiede beiVerhandlungs- und Präsentationstechniken auszuarbeiten und diese 1:1 umzusetzen.Das Executive MBA-Programm für Globales Management wendet sich anFührungskräfte, die in ihrem Unternehmen mit internationalen Fragestellungenkonfrontiert sind und hierfür Kenntnisse im internationalen und interkulturellenManagement sowie im Generalmanagement benötigen.Das praxisbezogene Studienprogramm wird in Kooperation mit renommiertenUniversitäten weltweit durchgeführt. Darunter die Georgetown University inWashington DC, die York-University / University of Toronto, die Fudan Universityin Shanghai, die Sasin Business School in Bangkok, die Westminster University inLondon, die Lomonosov University in Moskau und die Paris Lodron UniversitätSalzburg."Die Auslandsaufenthalte ermöglichen es den Studierenden, die Inhalte auf dasbesondere Umfeld und die Rahmenbedingungen des jeweiligen Landes anzuwenden", soSMBS Alumni Tobias Nagel, der mit dem GLOBAL MBA-Abschluss den Grundstein fürseinen nächsten Karriereschritt legte.Während seiner Zeit an der SMBS konnte er jedoch nicht nur unternehmerischesRüstzeug mit auf den Weg in die Zukunft nehmen, nein, auch persönlicheErfahrungen im Umgang mit internationalen Kunden spielten für Nagel einebedeutende Rolle. "In der heutigen Wirtschaft ist es meiner Meinung nachessentiell, Informationen zur Kultur, Arbeits- und Denkweisen von (potentiellen)GeschäftspartnerInnen in den wichtigsten Märkten aus erster Hand zu erhalten undzu erleben", meint Nagel und hebt dabei den Mehrwert des MBA-Programms der SMBSfür den Ausbau der interkulturellen Kompetenz bietet, hervor.Unser berufsbegleitender Master besticht durch globalen Erfahrungsaustausch unddem international anerkannten akademischen MBA-Grad der Universität Salzburgsowie durch die Abschlüsse an den jeweiligen Partner-Universitäten.Detaillierte Informationen sind unter https://www.ots.at/redirect/smbs6zu finden.Kontakt: maria.marschall@smbs.atKontakt:SMBS - University of Salzburg Business SchoolMag. Dr. Margit SkiasTel: +43 676 88 22 22 - 22E-Mail:margit.skias@smbs.atOriginal-Content von: SMBS - University of Salzburg Business School, übermittelt durch news aktuell