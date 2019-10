Brasiliens Umweltminister will weiter Fördergeld für Amazonas-Schutz

BERLIN (dpa-AFX) - Brasiliens Regierung hat weiterhin Interesse an Fördergeld auch aus Deutschland für den Schutz des Amazonas-Regenwalds.



Das machte Umweltminister Ricardo de Aquino Salles in einem Interview der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Dienstag) deutlich. Auf die Frage, warum es aus Brasília heiße, man könne auf Fördermittel verzichten, sagte Salles: "Nein, das Gegenteil ist der Fall." Auf eine weitere Nachfrage sagte er: "Nein, lassen Sie uns Politik nicht mit technischen Fragen vermischen." Entsprechende Äußerungen von Präsident Jair Bolsonaro seien "eine Reaktion auf eine Äußerung aus Europa gewesen".

Salles ist derzeit in Europa unterwegs und sollte sich am Dienstag unter anderem mit Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) und Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) in Berlin treffen. Schulze hatte angesichts der verheerenden Brände im Amazonasgebiet im August eigene Fördergelder ihres Hauses auf Eis gelegt und die Frage aufgeworfen, ob man mit dem Amazonien-Fonds zum Schutz des für das Weltklima enorm wichtigen Regenwalds weitermachen könne wie bisher. Bolsonaro hatte daraufhin gesagt: "Sie können das Geld sinnvoll verwenden. Brasilien braucht es nicht."

Am Amazonasfonds ist Deutschland mit 55 Millionen Euro beteiligt, der Anteil Norwegens ist sehr viel größer. Salles sagte der Zeitung, Brasilien wolle die Effizienz des Fonds steigern, vor allem solle das Aufsichtsgremium neu strukturiert werden. "Ziel ist, dass der Fonds wieder Geld ausschütten kann." Vertreter von Nichtregierungsorganisationen sollten so viele Sitze haben wie bisher, zudem solle den Geldgebern ein Sitz überlassen werden, den sie bisher nicht hatten. Darüber wolle er mit Müller und Schulze sprechen./ted/DP/stw