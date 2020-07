Brasiliens Präsident positiv auf Corona getestet

BRASILIA (dts Nachrichtenagentur) - Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das sagte der Staatschef am Dienstagmittag (Ortszeit). Bolsonaro hatte in der Coronakrise immer wieder an der Gefahr durch die Pandemie gezweifelt.

Der brasilianische Präsident hatte sich in der Öffentlichkeit mehrfach ohne Einhaltung der Abstandsregeln oder Tragen des Mund-Nasen-Schutzes gezeigt und die Maßnahmen als "Hysterie" abgetan. Brasilien ist hinter den USA mit 1,6 Millionen Corona-Infektionen und etwa 65.000 Todesfällen am zweitstärksten von Covid-19 betroffen.

