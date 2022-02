Brasiliens Präsident Bolsonaro reist nach Moskau

BRASÍLIA/MOSKAU (dpa-AFX) - Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro reist am Montag nach Russland. Am Mittwoch (16. Februar) ist ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geplant. Überschattet wird der bereits im Dezember angekündigte Besuch auf Einladung von Putin von Warnungen der US-Regierung vor einem möglicherweise bevorstehenden russischen Angriff auf die Ukraine. Am Donnerstag will Bolsonaro dann in Budapest Ungarns rechtsnationalen Ministerpräsidenten Viktor Orban treffen.

Der brasilianische Präsident wird von Ministern und Wirtschaftsvertretern begleitet. Am Mittwoch soll es auch ein Treffen zwischen den russischen und brasilianischen Außen- und Verteidigungsministern geben.

Mit der Reise will der Staatschef des größten Landes in Lateinamerika Beobachtern zufolge auch zeigen, dass er im Ausland noch Partner hat. Angesichts des Zeitpunkts bezeichneten Kritiker in Brasilien die Reise als "wichtig", aber "unangemessen".

"Es besteht das Risiko, dass Präsident Bolsonaro eine unbedachte Äußerung macht, die schlimme Folgen haben könnte", sagte etwa der Politikwissenschaftler Mauricio Santoro. Das Außenministerium in Brasília veröffentlichte eine Mitteilung, in der es an 30 Jahre diplomatische Beziehungen mit der Ukraine erinnerte./mfa/DP/he