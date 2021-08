Brasiliens Notenbank bekämpft Inflation mit starker Zinserhöhung

BRASILIA (dpa-AFX) - Die brasilianische Notenbank hat mit der stärksten Zinserhöhung seit fast zwei Jahrzehnten auf den Anstieg der Inflation reagiert.



Der Leitzins wurde um einen Prozentpunkt auf 5,25 Prozent angehoben, wie die Zentralbank in der Nacht zum Donnerstag in Brasilia mitteilte. Eine Zinserhöhung in dieser Größenordnung hatte es zuletzt 2003 gegeben. Analysten hatten den Zinsschritt erwartet.

Außerdem kündigten die Währungshüter bereits eine weitere Zinserhöhung in gleicher Höhe für den kommenden Monat an. Als Begründung hieß es, dass mit dem Ende von Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ein Preisanstieg im Bereich Dienstleistungen erwartet werde. Mit einer schnelleren geldpolitischen Anpassung könne die Inflationserwartungen eingegrenzt werden.

In Brasilien ist die Inflation vergleichsweise stark. Im Juli lag die Inflationsrate bei über acht Prozent und Analysten gehen von einem weiteren Anstieg der Teuerung aus./jkr/jsl/mis