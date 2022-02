Brasilien: Russlands Vorgehen ist 'inakzeptabel'

NEW YORK (dpa-AFX) - Brasilien hat den angekündigten Einmarsch Russlands in die Ukraine scharf verurteilt. "Die Androhung oder Anwendung von Gewalt gegen die territoriale Integrität, Souveränität und politische Unabhängigkeit eines UN-Mitgliedsstaates ist inakzeptabel", sagte Brasiliens UN-Botschafter Ronaldo Costa Filho bei einer kurzfristig anberaumten Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates in New York am Mittwochabend (Ortszeit). Die Berichte über Truppenbewegungen in die Regionen Donezk und Luhansk gäben Anlass zu großer Besorgnis./scb/DP/zb