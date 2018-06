Brasilien - Mexiko und Kolumbien - England: Die Achtelfinals der Fifa WM 2018 am Montag und Dienstag live auf Sky Sport UHD

Unterföhring (ots) -- Brasilien - Mexiko am Montagnachmittag ab 15:45 Uhr auf SkySport UHD- Kolumbien - England am Dienstagabend ab 19:45 Uhr auf Sky SportUHD- Exklusiv für Sky Kunden mit Sky Q: 25 Spiele der FIFA WM 2018live in Ultra HD, täglich das Topspiel des Tages, einschließlich derHalbfinalspiele und des Finalspiels, alle live kommentiert vonWolff-Christoph FussSpieler und Fans Brasiliens hofften vergebens auf die Chance, dieSchmach der vergangenen Weltmeisterschaft vergessen zu machen, alsdie Selecao im Halbfinale vor heimischer Kulisse 1:7 gegen diedeutsche Nationalmannschaft verlor. Durch das Ausscheiden derdeutschen Elf treffen Neymar und Co. nun auf Mexiko, das sich trotzder 0:3-Niederlage gegen Schweden Platz zwei in der Gruppe sicherte.Euphorie und Begeisterung sind in beiden Ländern riesig, die Stimmungin der Cosmos Arena im russischen Samara wird am Montagnachmittaggigantisch sein. Ob sich diese auch auf den Platz überträgt?Sky überträgt die Partie Brasilien - Mexiko am Montagnachmittag ab15:45 Uhr live und exklusiv in UHD.Am Dienstagabend kommt es dann zum Duell zwischen Kolumbien undEngland. Während die "Three Lions" um Stürmerstar Harry Kane vollerVorfreude dem Achtelfinale herbeisehnen (2014 war England bereits inder Vorrunde ausgeschieden), ist die Stimmung bei Kolumbien derweiletwas gedämpft. Spielmacher James Rodriguez verletzte sich im letztenGruppenspiel gegen Senegal, sein Einsatz am Dienstagabend istfraglich.Ab 19:45 Uhr überträgt Sky die Partie Kolumbien - England live aufSky Sport UHD.Die beiden Achtelfinal-Partien werden wie gewohnt vonWolff-Christoph Fuss kommentiert.Die Fifa WM 2018 mit Sky Q in Ultra HD erlebenSky Deutschland hat sich die exklusivenUltra-HD-Übertragungsrechte an 25 Begegnungen der FIFA WM 2018 inRussland gesichert und wird an allen Turniertagen jeweils dasTopspiel des Tages live in Ultra HD übertragen. Neben dem Topspieldes Tages am dritten Gruppenspieltag zeigt Sky vier Achtelfinals,zwei Viertelfinals, beide Halbfinals, das Spiel um Platz 3 sowie dasFinale am 15. Juli 2018. Die konkrete Spielauswahl für den letztenGruppenspieltag sowie die ersten beiden K.-o.-Runden hängt von denkonkreten Paarungen ab und erfolgt kurzfristig. In jedem Fall wirdSky alle Spiele der deutschen Auswahl live in Ultra HD zeigen.Sämtliche Spiele, die Sky live überträgt, werden auch in zahlreichenWiederholungen angeboten.Die Übertragungen der FIFA WM 2018 in Ultra HD werden unabhängigvon den gebuchten Paketen für alle Sky Kunden in Deutschlandfreigeschaltet sein, die Sky Q nutzen.Das neue Sky:Das neue Sky ist einfacher, schneller, besser und schöner als jezuvor. Ab sofort genießen Sky Kunden in Deutschland und Österreichmit Sky Q Europas bestes Entertainment-Erlebnis. Und mit dem Launchdes neuen Sky Ticket geht die Innovationsoffensive unvermindertweiter. Das neue Sky stellt konsequent die Wünsche der Zuschauer inden Mittelpunkt, sei es über neue und verbesserte Produkte undServices für jeden Kunden, eine einfachere und übersichtlichereAngebotsstruktur, sowie neue innovative Partnerschaften undexklusiven Content für Sky Kunden.Über Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programmevon Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: März 2018).Pressekontakt:Kontakt für Medien:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell