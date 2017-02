Brasilien: Fast 50 Kinder werden im Karneval täglich vergewaltigt

--------------------------------------------------------------SOS-Pressemeldungenhttp://ots.de/KafAK--------------------------------------------------------------São Paulo/München (ots) - Während der Karnevalszeit werden inBrasilien täglich 47 Kinder Opfer von sexuellem Missbrauch. AuchKinderarbeit sowie Gewalt gegen Minderjährige steigen laut Angabender SOS-Kinderdörfer in Brasilien an den Faschingsfeiertagen deutlichan. "Die tatsächliche Zahl liegt um einiges höher, da bei denoffiziellen Zahlen des brasilianischen Präsidentenamts nur per Notrufgemeldete Missbrauchsfälle mit in die Berechnung einbezogen werden",erklärt die Leiterin der SOS-Kinderdörfer in Brasilien, Sandra Greco."Die Bevölkerung darf die Augen nicht verschließen und mussKindesmissbrauch melden. Aber das ist nicht genug: Wir müssenverhindern, dass Kinder Gewalt erfahren oder als Kinderarbeiterausgebeutet werden."Deshalb haben die SOS-Kinderdörfer in Brasilien im Februar 2017die Kampagne #DeUmBasta gestartet, um darauf aufmerksam zu machen,dass Karneval in Brasilien nicht nur kunterbunte, sondern auchSchattenseiten hat. Außerdem soll damit erreicht werden, dass diebrasilianischen Gesetzeshüter genau hinsehen und die Rechte vonKindern schützen.Neben der Sensibilisierung für das traurige Thema haben dieSOS-Kinderdörfer in Brasilien eine Online-Petition gestartet. DerenZiel ist es, von der brasilianischen Regierung reelle Daten zum Thema"Gewalt gegen Kinder" einzufordern. Nur auf Basis einer genauenAnalyse können adäquate Schritte eingeleitet werden, um das Problemwirkungsvoll zu bekämpfen. "Karneval ist eine brasilianischeTradition, die gefeiert werden sollte - aber nicht auf Kosten derKinder!" sagt Greco.Pressekontakt:Louay YassinPressesprecherSOS-Kinderdörfer weltweitTel.: 089/179 14-259E-Mail: louay.yassin@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.deOriginal-Content von: SOS-Kinderd?rfer weltweit, übermittelt durch news aktuell