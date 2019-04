Sao Paulo (ots/PRNewswire) - FinanZero (https://finanzero.com.br/)- ein brasilianisches Fintech-Unternehmen, das als Vermittler vonVerbraucherkrediten tätig ist - hat eine neue Runde von Investitionenerhalten und 11 Millionen US-Dollar von Atlant Fonder, Dunross & Co,Vostok Emerging Finance und anderen Investoren aufgebracht."FinanZero wird seine technische Plattform verbessern und stark inMarketing investieren, um die Sichtbarkeit der Marke zu erhöhen. Wirhaben in den drei Jahren Geschäftstätigkeit auf dem brasilianischenMarkt bereits mehr als 3 Millionen Kreditanträge erhalten", so OlleWidén, CEO von FinanZero."Das Unternehmen verzeichnet heute ein Wachstum von 50 Prozent proQuartal. Das entspricht mehr als 1 Million Besuchern auf unsererWebsite pro Monat", fügt Widén hinzu.Das Fintech-Unternehmen wurde 2016 von Webrock Ventures, ZentroGlobal Partners und Olle Widén gegründet. Im selben Jahr erhielt esvom Publikumsfonds Vostok Emerging Finance eine Investition von 1,25Millionen US-Dollar und begann, seine Geschäftstätigkeit auszubauen.Inspiriert vom Erfolg des Geschäftsmodells in Schweden, wurdeFinanZero in Brasilien gegründet, wo der Fintech-Markt schnellwächst."Brasilien bleibt weltweit unser bevorzugter Fintech-Markt, unddurch FinanZero haben wir eine der besten Möglichkeiten, seinenäußerst attraktiven Markt für Verbraucherfinanzierungen zu nutzen.Mit einem starken Team, Partnerschaften und zunehmenderMarktakzeptanz sind wir mehr als glücklich, das Team von FinanZeroauf dieser spannenden Reise weiter zu unterstützen", so David Nangle,CEO von Vostok Emerging Finance.INFORMATIONEN ZU FINANZEROFinanZero (https://finanzero.com.br/) ist ein führender Marktplatzfür Kredite in Brasilien. Das Unternehmen ist ein unabhängigerKreditvermittler, der den Kreditantrag des Kunden mit mehreren Bankenund Kreditinstituten verhandelt, um für den Verbraucher den Kreditmit dem besten Zinssatz und den besten Konditionen zu finden.FinanZero wickelt den gesamten Kreditprozess von A bis Z ab.Das Unternehmen zählt 30 Bankpartner auf seiner Online-Plattformund bietet seinen Kunden einen zu 100 Prozent digitalen und zu 100Prozent kostenlosen Service. Zu den Produkten, die auf demKreditmarktplatz angeboten werden, gehören Privat-, Auto- undHypothekarkredite.FinanZero ist ein Bankkorrespondent (Banking Correspondent) -reguliert durch das Gesetz 3.954/11 der Brasilianischen Zentralbank.Mehr erfahren Sie unter www.finanzero.com.br.PRESSEINFORMATIONENLuis Claudio Allan (luisclaudio@firstcom.com.br)Eduardo Mustafa (mustafa@firstcom.com.br)Telefon: +55 11 3034 4662Foto - https://mma.prnewswire.com/media/876670/FinanZero.jpgOriginal-Content von: FinanZero, übermittelt durch news aktuell