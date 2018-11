Brasilianer Edilson Camara übernimmt den CEO-Posten bei Egon Zehnder

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Berlin (ots/PRNewswire) -Edilson Camara ist heute zum neuen CEO von Egon Zehnder berufenworden. Der aus Brasilien stammende 49-jährige Camara, der zurzeitden kanadischen Markt der Firma verantwortet, folgt damit RajeevVasudeva, der sein Amt nach fünf Jahren übergeben hat. Jill Ader, 58,die im Sommer als erste Frau an die Spitze der Personalberatunggewählt wurde und Anfang November ihre Position als Chairwomanangetreten hat, gab die Personalie am heutigen Dienstag bekannt. EgonZehnder rangiert weltweit unter den Top 3 derExecutive-Search-Firmen.(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/790064/Egon_Zehnder_Logo.jpg )Der weitere Ausbau von Leadership Solutions steht im Mittelpunktder Aktivitäten der 1964 in der Schweiz gegründeten Personalberatung.Neben der Suche nach neuen Vorständen und Aufsichtsräten bietet dieLeadership Advisory maßgeschneiderte Lösungsansätze für dieWeiterentwicklung von Führungspersönlichkeiten, ihrer Teams undOrganisationen an.Weitere Details entnehmen Sie bitte der englischsprachigenPressemitteilung auf der Website von Egon Zehnder(https://www.egonzehnder.com/).Pressekontakt:Martin KlusmannHead of Corporate Communications Deutschlandmartin.klusmann@egonzehnder.comTelefon +49-030-32-79-55-97Original-Content von: Egon Zehnder, übermittelt durch news aktuell