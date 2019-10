BrasilAgro – Brasileira de Propriedades Agricolas: Wer hätte das gedacht?

Am 24.10.2019, 08:02 Uhr notiert die Aktie BrasilAgro - Brasileira de Propriedades Agricolas an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 4.23 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Landwirtschaftliche Produkte".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir BrasilAgro - Brasileira de Propriedades Agricolas einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob BrasilAgro - Brasileira de Propriedades Agricolas jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist BrasilAgro - Brasileira de Propriedades Agricolas mit einem Wert von 5,27 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Nahrungsmittel" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 33,69 , womit sich ein Abstand von 84 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Dividende: BrasilAgro - Brasileira de Propriedades Agricolas schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Nahrungsmittel auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 5,33 % und somit 2,98 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,35 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt BrasilAgro - Brasileira de Propriedades Agricolas mit einer Rendite von 21,85 Prozent mehr als 17 Prozent darüber. Die "Nahrungsmittel"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 2,78 Prozent. Auch hier liegt BrasilAgro - Brasileira de Propriedades Agricolas mit 19,07 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.