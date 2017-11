Brandschutz in Privathaushalten: Gezielte Maßnahmen erhöhen die Sicherheit

Berlin (ots) - Jedes Jahr kommen in Deutschland immer noch rund400 Menschen bei Wohnungsbränden ums Leben. Die meisten davon durchgiftige Rauchgase. Darüber hinaus gibt es jährlich bis zu 4000Brandverletzte. Eine weitere, oft unterschätze Gefahrenquelle istKohlenmonoxid. Pro Jahr fallen alleine in Deutschland bis zu 1.000Menschen diesem Gas zum Opfer. Doch bereits durch einfache Maßnahmenkann jeder in seinem Haushalt das Gefahrenpotenzial mindern.Feuerlöscher, Rauchwarnmelder, Herdüberwachung, und CO-Melder bieten- bei regelmäßiger Wartung - einen umfassenden Schutz vor Feuer,Rauch und Kohlenmonoxid. Darauf weist der bvbf BundesverbandBrandschutz-Fachbetriebe e.V., mit Sitz in Berlin, hin.Feuerlöscher können Leben retten und Sachwerte schützen. Dahersollten sie zur Grundausstattung eines jeden Haushaltes gehören.Allerdings müssen die Feuerlöscher im Notfall nicht nur griffbereit,sondern auch voll funktionsfähig sein. Das ist nur danngewährleistet, wenn sie alle zwei Jahren gewartet werden. Während dieWartung in Unternehmen und öffentlichen Gebäuden und EinrichtungenPflicht ist, wird sie im privaten Bereich aus gebotener Sorgfaltdringend empfohlen.Rauchwarnmelder sind inzwischen in allen Bundesländernvorgeschrieben. Sie sind einmal im Jahr durch Auslösen des Alarms zuprüfen; Batterien sind ggf. auszuwechseln. Nach zehn Jahren müssendie Melder überprüft und erforderlichenfalls ausgetauscht werden, dadie optische Einheit durch Staub auf Dauer verschmutzt oder ausanderen technischen Gründen die zuverlässige Funktionsfähigkeit nichtmehr gegeben ist. Bei Rauchmeldern mit zehn Jahre haltbarenLithium-Batterien wird die komplette Einheit ausgewechselt.Herdüberwachungs-Systeme sind die optimale Ergänzung zuRauchwarnmeldern, da diese aufgrund der Kochdämpfe in Küchen nichtinstalliert werden. Denn nicht nur bei Senioren, auch unter jüngerenSemestern lautet eine der am häufigsten gestellten Fragen: "Habe ichauch den Herd ausgemacht?" Elektronische Sensoren überwachen dieTemperatur über den Kochplatten und schalten automatisch den Herd ab,wenn die Hitze zu groß ist oder die vorher eingestellte Kochzeitüberschritten wurde. Optische und akustische Signale warnen darüberhinaus vor der Gefahr.CO-Melder schützen vor dem farb- und geruchslosen Kohlenmonoxid.Dieses Gas ist deshalb besonders gefährlich, da es von denmenschlichen Sinnen nicht erkannt werden kann. Bereits wenigeAtemzüge führen zu Bewusstlosigkeit und ggf. zum Tod. Wer eineHeizungsanlage, eine Gastherme oder einen Ofen betreibt, sollte daherstets einen CO-Melder installieren.Brandschutz-Fachbetriebe helfen weiterKompetente Ansprechpartner für Beratung, Installation und Wartungsind die qualifizierten Brandschutz-Fachbetriebe. Sie bieten Rat undHilfe zu allen Fragen rund um den Brandschutz. Sie installierenleistungsfähige Feuerlöscher und Warngeräte und bieten auchpraktische Löschübungen an. Adressen lokaler Anbieter können unteranderem im Internet unter www.bvbf.de abgerufen werden.Kontakt:Bundesverband Brandschutz-Fachbetriebe e.V. (bvbf)Carsten Wege- Geschäftsführer -Jägerstraße 7110117 BerlinTelefon: 030 - 936 228 61-0Telefax: 030 - 936 228 61-29Mail: info@bvbf-brandschutz.deInternet: www.bvbf.dePressekontakt:Dr. Schulz Public Relations GmbHDr. Volker SchulzBerrenrather Str. 19050937 KölnTel.: +49 (0)221-42 58 12E-Mail: info@dr-schulz-pr.deOriginal-Content von: bvbf Bundesvb. Brandschutz-Fachbetr. eV., übermittelt durch news aktuell