Brandschutz im Büro: Rauchwarnmelder können Leben retten / TÜV Rheinland: Brandmeldeanlage in Sonderbauten / Gefährdungsbeurteilung durch den Arbeitgeber (FOTO)

Köln (ots) -Rauchwarnmelder in Betrieben machen die Beschäftigten frühzeitigauf einen Brand aufmerksam, so dass sie das Gebäude schnell verlassenund Maßnahmen zur Brandbekämpfung eingeleitet werden können.Besonders in Büroräumen mit erhöhter Brandgefährdung könnenRauchmelder wichtig sein. Das gilt beispielsweise für Räume, in denentechnische Geräte neben brennbarem Material stehen, beispielsweiseAktenlager, Drucker- und Kopierräume und in denen sich seltenMitarbeiter aufhalten, die einen Brand bemerken könnten.Grundsätzlich hat der Arbeitgeber gemäß den Technischen Regeln fürArbeitsstätten (ASR A2.2) "durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen,dass die Beschäftigten im Brandfall unverzüglich gewarnt und zumVerlassen von Gebäuden oder gefährdeten Bereichen aufgefordert werdenkönnen". Im Speziellen kann die Installation einer gebäudeseitigenBrandmeldeanlage (BMA) notwendig werden, wenn baurechtliche Vorgabendies erfordern. So werden rauchmeldergesteuerte Brandmeldeanlagen inSonderbauten wie Krankenhäusern, Versammlungs- und Verkaufsstättenoder Hochhäusern verbaut, die mindestens den anerkannten Regeln derTechnik wie zum Beispiel der DIN 14675 entsprechen sollten. Diegenannte Norm besagt, dass die für Planung und Errichtung vonBrandmeldeanlagen verantwortlichen Personen über Fachkenntnisseverfügen, die von einer anerkannten Stelle zertifiziert worden sind.Außerdem können im Einzelfall die jeweiligen Sach- oderFeuerversicherer den Einbau einer solchen Anlage fordern. FachlicheUnterstützung, Beratung und Empfehlungen hierzu gebenBrandschutzbeauftragte wie die von TÜV Rheinland.Pflichten und Verantwortung des ArbeitgebersIm Rahmen des Arbeitsschutzgesetzes ist jeder Arbeitgeber dazuverpflichtet, eine Gefährdungsbeurteilung für seine Firma zuerstellen. "Die Gefährdungsbeurteilung als zentrales Mittel desArbeits- und Brandschutzes ermittelt besondere Gefahren imUnternehmen, gegen die Schutzmaßnahmen getroffen und über die dieAngestellten unterrichtet werden müssen", erklärt Clemens Gabriel,Brandschutzexperte bei TÜV Rheinland. Eine BMA gehört zur technischenGebäudeausstattung, daher liegt die Verantwortung für Betrieb,Instandhaltung und -setzung beim Eigentümer oder dessen Verwalter.Bringt der Arbeitgeber Rauchmelder als Schutzmaßnahme an, so trägt erauch die Verantwortung dafür.Regelmäßige Prüfung der Anlagen durch ExpertenDie Prüfung und Wartung von Rauchmeldern muss ebenso in derGefährdungsbeurteilung festgehalten werden und sollte sich mindestensnach den Vorgaben des Herstellers richten. Meist sind sie jährlich zuüberprüfen. Die Prüfintervalle für Brandmeldeanlagen werden durch diejeweiligen Sonderbauverordnungen der Länder, den Hersteller und dieDIN 14675 vorgegeben, unter der die Anlage errichtet wurde. Prüfungenund Wartungen solcher Anlagen sollten - besonders im Hinblick auf dieHaftung - ausschließlich durch Fachkräfte erfolgen. Für allePrüfungen gilt: Sie müssen dokumentiert werden.Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Jörg Meyer zu Altenschildesche, Presse, Tel.: 0221/806-2255Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: T?V Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell