Brandneues Produkt im Sortiment: der DENQBAR Hochdruckreiniger ist endlich erhältlich

Pirna (ots) - Heimwerkern und DIY-Freunden war die Marke DENQBARbisher hauptsächlich wegen den hochwertigen Inverter Stromerzeugernein Begriff. Doch nun hat sich die DENQBAR Kreativschmiede mal wiederetwas Neues einfallen lassen. Wir sind mehr als stolz, unseren Kundenab sofort den hochwertigen DENQBAR Hochdruckreiniger DQ-0108 anbietenzu können.Auch die Leistungsdaten des DENQBAR Hochdruckreinigers haben sichwahrlich gewaschen. Mit einem maximalen Wasserdruck von 250 bar undder enormen Wasserdurchlaufmenge von über 1.200 Litern pro Stundegeht es selbst den hartnäckigsten Verschmutzungen an den Kragen.Das garantieren der 9,6 kW (13 PS) starke Motor sowie diehochwertige Industrie-Pumpe mit keramischen Kolben. Da der Motorbenzinbetrieben ist, arbeitet das Gerät völlig unabhängig von festenNetzsteckdosen. Die großen luftgefüllten Reifen sorgen für eineneinfachen und schnellen Transport.Mit den fünf mitgelieferten Düsen ist man für sämtlicheAufgabengebiete bestens gewappnet: Ob Maschinenreinigung,Fahrzeugpflege oder Terrassen- und Fassadensäuberung - dieerstklassigen Reinigungsergebnisse dieses Profi-Gerätes wissen stetszu überzeugen.Viele passende Zubehörartikel für den DENQBAR Hochdruckreiniger,z.B. der 20 m lange robuste Hochdruckschlauch oder die praktischeDreckfräse, sind ebenfalls neu im Programm.Weitere Informationen erhalten Sie unter:http://ots.de/0DwG5m oder http://ots.de/JIDD4xÜber die DENQBAR GmbHDurch innovative sowie preisgünstige - vor allem aber hochwertige- Produkte hat sich die DENQBAR GmbH längst einen repräsentativenNamen erarbeitet. Heute zählt die Firma mit ihren über 300.000zufriedenen Kunden zu den Vorreitern im Bereich der mobilenStromerzeugung. Auch in der Welt der Verdichtungsmaschinerie undmotorisierten Gartengeräte ist das Unternehmen mit Sitz imsächsischen Pirna längst keine Unbekannte mehr.DENQBAR - So wird's was! https://www.denqbar.comPressekontakt:William GüttlerÖffentlichkeitsarbeitTel.: +49 (0) 3501 / 7929830Fax: +49 (0) 3501 / 7929574william.guettler@denqbar.de