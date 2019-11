Berlin (ots) - Zur Diskussion um die Verwendung des Begriffes 'Judaslohn' ineiner Veröffentlichung auf Twitter vom 31.10.2019 teilt derAfD-Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des Ausschusses für Recht undVerbraucherschutz des Deutschen Bundestages, Stephan Brandner, mit:"Die Vorwürfe, der Begriff ,Judaslohn' sei antisemitisch konnotiert und dessenVerwendung verstoße gegen die Würde und den Anstand des Bundestages, sind an denHaaren herbeigezogen, absurd und sollen ausschließlich dazu dienen, mich, dieAfD und die AfD-Bundestagsfraktion zu diskreditieren.Bei dem Begriff ,Judaslohn' handelt es sich um einen zugespitzten Begriff in derrhetorischen Auseinandersetzung, der in der Vergangenheit immer wieder auch vonanderen Bundestagsabgeordneten nahezu aller Fraktionen unbeanstandet innerhalbund außerhalb des Parlamentes genutzt worden ist. Als Beispiele genannt seienhier die Bundestagsabgeordneten Jerzy Montag (Grüne), Thomas Gambke (Grüne),Rainer Brüderle (FDP), Johannes Kahrs (SPD) und Karl Lauterbach (SPD).Es gibt auch deshalb keinen Grund für mich, Konsequenzen aus der Verwendung desBegriffes ,Judaslohn' zu ziehen oder aber dafür sanktioniert zu werden. Wirsollten zu einer sachlichen, fairen und konstruktiven Zusammenarbeit imAusschuss zurückfinden, wie sie auch bislang stattgefunden hat. Ich stehe dafür,wie bisher, gerne zur Verfügung."Quellen:Jerzy Montag http://dipbt.bundestag.de/doc/btp/16/16224.pdf S.33Thomas Gambke http://dipbt.bundestag.de/doc/btp/17/17236.pdf S. 40Rainer Brüderle http://dipbt.bundestag.de/doc/btp/15/15040.pdf S. 49Johannes Kahrs http://ots.de/aRSl8UKarl Lauterbach https://www.presseportal.de/pm/66749/1664509Pressekontakt:Christian LüthPressesprecherder AfD-Fraktion im Deutschen BundestagTel.: 030 22757225Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell