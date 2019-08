Brandner: Migrantenfamiliennachzug weiterhin auf viel zu hohem Niveau

Berlin (ots) - Wie sich aus einer schriftlichen Anfrage desAfD-Bundestagsabgeordneten Stephan Brandner an die Bundesregierungergibt, blieb der sogenannte Familiennachzug auch im Jahr 2018 aufkonstant hohem Niveau. So stellt das Bundesministerium des Inneren,für Bau und Heimat dar, dass im Jahr 2018 "etwa 104.000 Personen nachDeutschland einreisten, die im selben Jahr eine Aufenthaltserlaubnisaus familiären Gründen erhalten haben".Stephan Brandner, auch Vorsitzender der Thüringer Landesgruppe undJustiziar der Fraktion, macht deutlich, dass die Zahl zwar imVergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen, aber noch immer mehr alsdoppelt so hoch sei, wie vor zehn Jahren (2009: 48.235):"Noch immer wandert jährlich eine Großstadt allein über densogenannten Familiennachzug nach Deutschland ein. Die größte Gruppebilden dabei syrische Staatsangehörige. Es muss jedem klar sein, dasshier Neuregelungen erforderlich sind, die den Familiennachzugzumindest deutlich reduzieren, am besten aber für Migranten, diekeine dauerhafte Bleibeperspektive haben, ganz unterbindet."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecherder AfD-Fraktion im Deutschen BundestagTel.: 030 22757225Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell