Brandner: Forderungen der Staatsfunker sind unverschämt und realitätsfremd. Reformierbar ist da nichts!

Finanztrends Video zu



mehr >

Berlin (ots) - Nachdem ZDF-Intendant Bellut bereits gestern mitQualitätseinbußen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen drohte, solltendie Beiträge nicht erhöht werden, schaltete sich heute auch derARD-Vorsitzende Wilhelm ein. Sollten nicht alle Länder einer Erhöhungzustimmen, käme als Ultima Ratio die Klärung vor demBundesverfassungsgericht in Frage, macht Wilhelm deutlich.Der AfD-Bundestagsabgeordnete und Justiziar der BundestagsfraktionStephan Brandner bewertet die Forderungen der beiden"GEZ-Funktionäre" als "unverschämt und größenwahnsinnig":"Gerade zu den Festtagen hat sich der öffentliche Rundfunk wiedervon seiner typischen Seite gezeigt. Da stellt sich der Bürger zurechtdie Frage, was an dieser 'Qualität', die ich nicht erkennen kann, soteuer sein soll, gab so doch überwiegend Kost aus der Konserve. Unddas für knapp neun Milliarden Euro jährlich. Der öffentliche Rundfunkin seinen jetzigen Ausmaßen und Auswüchsen muss abgeschafft, diegänzlich überdimensionierten, krakenhaften Strukturen undVorstellungen müssen auf- und zerbrochen, die völlig überzogenenGehälter und die Altersversorgung eingedampft werden. Reformierbarist da nichts. Danach kann man dann über den Neuaufbau eines kleinenöffentlichen Rundfunkangebotes ohne Zwangsabgabe nachdenken. Das wirdin Angriff genommen und umgesetzt, sobald die AfD in einerLandesregierung ist. Die Erhöhung der Beiträge wird dann gewiss keinThema mehr sein. Im Gegenteil: Die werden abgeschafft!"Pressekontakt:Christian LüthPressesprecherder AfD-Fraktion im Deutschen BundestagTel.: 030 22757225Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell