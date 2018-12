Brandner: Bundesverfassungsgericht verweigert inhaltliche Positionierung und entwertet Organklage

Berlin (ots) - Das Bundesverfassungsgericht hat mit einerEntscheidung vom 18.12.2018 die Organklage der AfD-Bundestagsfraktionals unzulässig abgewiesen.Die AfD-Fraktion hatte gegen die illegale Grenzöffnung derRegierung Merkel geklagt. Das BVerfG scheint schon zu verkennen, dassdie Rechte des Deutschen Bundestages geltend gemacht werden und nichtRechte einer Fraktion. Bemerkenswert ist die Argumentation inRandnummer 24 der Entscheidung: Demnach hätte die AfD-Fraktionoffenbar namens des Bundestages durchaus verlangen dürfen, an derLegalisierung des Ist-Zustandes mitwirken zu dürfen, sie darf abernicht verlangen, einen illegalen Zustand zu beenden. Die Gegenseitewurde vom Gericht nicht am Verfahren beteiligt.Dazu erklärt der Justiziar der AfD-Bundestagsfraktion, StephanBrandner:"In der Sache hat das Gericht nichts entschieden undausschließlich formelle Gründe angeführt. Entscheidend ist, daß dieAfD im Jahre 2015 nicht im Bundestag vertreten war, ansonsten hättenwir ganz andere Möglichkeiten gehabt. Nach wie vor steht fest, dennGegenteiliges hat BVerfG nicht festgestellt, daß die Merkelregierungund die Altparteien millionenfachen Rechtsbruch und Aushöhlung desRechtsstaates zu verantworten haben. Wir sind bei Einreichung derKlageschrift davon ausgegangen, dass sich das BVerfG in der Sache mitunseren sehr guten Argumenten inhaltlich auseinandergesetzt und einemündliche Verhandlung durchführt. Denn dann wäre es wohl zu einemanderen Ergebnis gelangt. Wie dem auch sei: Wir lassen auch künftignichts unversucht, den Rechtstaat vollständig wieder herzustellen."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecher der AfD-Fraktion im Deutschen BundestagTel.: 030 227 57225Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell