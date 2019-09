Brandner: Bundesverfassungsgericht verschließt wieder die Augen vor offensichtlichem Unrecht

Berlin (ots) - Das Bundesverfassungsgericht hat den einstweiligenRechtsschutzantrag der AfD-Bundestagsfraktion abgelehnt, der zum Zielhatte, dem Bundespräsidenten die Ausfertigung dreier Gesetze, dienach Auffassung der AfD-Fraktion rechtwidrig zustande gekommen waren,zu untersagen. Diese Gesetze waren in den frühen Morgenstunden des28. Juni 2019 im Bundestag trotz offensichtlich deutlich zu wenigeranwesender Abgeordneter - etwa einhundert, statt erforderlichermindestens 355 - verabschiedet worden. Dies hatte die AfD-Fraktionvor der Abstimmung ordnungsgemäß gerügt. BundestagsvizepräsidentinClaudia Roth, die zum fraglichen Zeitpunkt die Sitzung leitete, hattedie Rüge jedoch zurückgewiesen und eine Überprüfung derBeschlussfähigkeit abgelehnt. Der Ältestenrat des Bunderstages hatteihr Handeln mehrheitlich bestätigt. Präsidium und Ältestenrat legendabei die offensichtlich unzutreffende Rechtsauffassung zugrunde,dass das Präsidium des Deutschen Bundestages die Beschlussfähigkeitnicht nur im abgekürzten Verfahren feststellen kann, wenn sie ebenvorliegt, sondern diese auch kontrafaktisch ausrufen kann, wenn sieoffensichtlich nicht vorliegt und die AfD-Fraktion dies rügt.Zum heute veröffentlichten Beschluss des Bundesverfassungsgerichtserklärt der AfD-Bundestagsabgeordnete Stephan Brandner, Justiziar derAfD-Bundestagsfraktion:"Das Bundesverfassungsgericht zieht sich darauf zurück, dass dasOrganstreitverfahren nicht dafür gedacht oder geeignet sei, implizitauch das verfassungsmäßige Zustandekommen von Gesetzen zu prüfen,auch nicht nur vorübergehend bis zur Klärung in der Hauptsache.Diese Rechtsauffassung widerspricht dem geltendenVerfassungsrecht, was man beispielsweise im Lehrbuch'Verfassungsprozessrecht' von Christian Pestalozza jederzeitnachlesen kann. Weiterhin meint das Gericht, der Bundespräsidentmüsse selber entscheiden, ob er unterschreibe oder nicht. Verklagenkönne man ihn - jedenfalls im Rahmen eines Organstreitverfahrens -erst im Nachhinein.Erneut schiebt das Verfassungsgericht unter Aufgabe seinerfrüheren Rechtsprechung damit angebliche formelle Gründe vor undweigert sich, in AfD-Verfahren inhaltlich Position zu beziehen. Damitverschließt es zum wiederholten Male die Augen vor offensichtlichemUnrecht, wie schon bei dem Thema Grenzöffnung von 2015, nun auch beider Geschäftsordnungswillkür im Bundestag.Es hat nun die Verantwortung der Prüfung der Verfassungsmäßigkeitallein dem Bundespräsidenten überlassen. Wir hoffen darauf, dass erseiner Verantwortung gerecht wird, objektiv und überparteilichhandelt und nicht etwa greifbar rechtswidrige Gesetze ausfertigt. Fürden Fall, dass die betreffenden Gesetze ausgefertigt werden sollten,prüfen wir eine Klage in der Hauptsache."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecherder AfD-Fraktion im Deutschen BundestagTel.: 030 22757225Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell