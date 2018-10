Branding China: Tut sich da was?

Per 12.10.2018 wird für die Aktie Branding China am Heimatmarkt Hong Kong der Kurs von 8,01 HKD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Telekommunikationsdienste".

Nach einem bewährten Schema haben wir Branding China auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 5 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Die Branding China ist mit einem Kurs von 8,01 HKD inzwischen -5,21 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Sell". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Sell", da die Distanz zum GD200 sich auf -23,35 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Sell" ein.

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Branding China in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Branding China haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Branding China bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Branding China erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 272,56 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Media"-Branche sind im Durchschnitt um -3,17 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +275,73 Prozent im Branchenvergleich für Branding China bedeutet. Der "Communications"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -3,56 Prozent im letzten Jahr. Branding China lag 276,11 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.