Brandheiß: Alles Wichtige zur US-Börse am Montag!

Die Aktienfutures kletterten am Montag, dem ersten Handelstag im Mai, beflügelt durch bullische Kommentare von Berkshire Hathaway CEO Warren Buffett vom Samstag. Die IBD 50 Aktien BioNTech und ASML Holding waren frühe Leader. Goldman Sachs führte den Dow Jones heute im vorbörslichen Handel an und kletterte ebenfalls in Richtung eines Kaufpunktes.

Die Dow Jones-Futures kletterten um 0,3%, die S&P 500-Futures schwankten 0,5%



