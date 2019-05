Brandgefahr durch Leinöl

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Finanztrends Video zu Brent Crude Rohöl ICE Rolling



mehr >

--------------------------------------------------------------Unfallfrei zu Hause lebenhttp://ots.de/MXGC73--------------------------------------------------------------Hamburg (ots) - Leinöl ist ein beliebter natürlicher Holzschutzfür Terrassenmöbel. Es verschließt die Poren und weist Wasser undFeuchtigkeit ab. Allerdings ist die Verarbeitung nicht ganzungefährlich: Mit Leinöl getränkte Lappen können leicht in Brandgeraten. Darauf weist die Aktion DAS SICHERE HAUS (DSH), Hamburg,hin. "Wenn Leinöl mit Luftsauerstoff reagiert, entwickelt sichWärme", erläutert Dr. Susanne Woelk, Geschäftsführerin der DSH. DieseWärme kann sich in textilen Stoffen wie zum Beispiel Putzlappen, diegern zum Auftragen des Öls verwendet werden, stauen und eineSelbstentzündung zur Folge haben. Mit Leinöl getränkte Lappen dürfendeshalb nur in nicht brennbaren, luftdichten Behältern - zum BeispielSchraubgläsern - aufbewahrt werden. Nicht mehr benötigte Lappenkönnen ausgebreitet auf einem nichtbrennbaren Untergrund an der Lufttrocknen und anschließend in einem luftdicht verschlossenen Gefäßentsorgt werden. Pinsel lassen sich gut mit Leinölseife auswaschen.Über die DSH:Pro Jahr sterben mehr als 10.000 Menschen in Deutschland nacheinem Haushaltsunfall. Mehr als 7,1 Millionen Bundesbürger verletzensich pro Jahr in den vermeintlich sicheren eigenen vier Wänden, beider Gartenarbeit, beim Heimwerken, beim Sport oder bei anderenFreizeitaktivitäten. Die gemeinnützige Aktion DAS SICHERE HAUS (DSH)will mit ihrer Arbeit dazu beitragen, diese hohen Unfallzahlen zusenken. Mehr Infos auf www.das-sichere-haus.de.Pressekontakt:Dr. Susanne Woelk, DSH-Geschäftsführerin.Tel: 040 / 29 81 04 62Mail: s.woelk@das-sichere-haus.deOriginal-Content von: DSH - Aktion Das Sichere Haus, übermittelt durch news aktuell