Brandgefährliche Weihnachtszeit: Wichtige Regeln auf einen Blick

Berlin (ots) - Die Statistik spricht Bände - In der Advents- undWeihnachtszeit steigt die Zahl der Wohnungsbrände sprunghaft an.Brennen doch dann alle Jahre wieder zahllose Kerzen. Über der Flammeentwickeln sich Temperaturen von bis zu 750 Grad Celsius. Und waskaum jemand weiß: Auch defekte Lichterketten können zu Schwelbrändenführen. Der bvbf Bundesverband Brandschutz-Fachbetriebe e.V. hatdaher eine Checkliste erarbeitet, die jeder beachten sollte.Brennende Kerzen niemals unbeaufsichtigt lassen: Wer brennendeKerzen eine Viertelstunde unbeobachtet lässt, handelt bereits grobfahrlässig und mindert damit den Versicherungsschutz.Zustand von Kerzen und Kränzen laufend kontrollieren: DieBrandgefahr nimmt von Tag zu Tag zu. So kommen die Flammen demTannengesteck durch das Abbrennen der Kerze immer näher und Nadelnund Zweige werden mit jedem Tag trockener. Dadurch werden sie leichtentzündlich und bei Kontakt mit dem trockenen Grün kann sichschlagartig ein Feuer entwickeln.Sichere Unterlage und geeigneten Standort wählen: Adventskränzeund Gestecke nur auf Unterlagen aus Metall oder Keramik aufstellen,in deren Nähe sich keine brennbaren Materialien befinden. Fenster undTüren schließen, damit kein Luftzug entsteht.Streichhölzer und Feuerzeuge für Kinder unzugänglich aufbewahren:Das Spiel mit dem Feuer ist einfach zu verlockend. Hierbei bringensich Kinder oft in Gefahr, da sie die Situation nicht richtigeinschätzen können.Weihnachtsbäume sicher platzieren und mit Wasser versorgen: DerBaum sollte in einem massiven, kippsicheren Ständer stehen, in dessenFuß sich idealerweise ein Wassertank befindet. Regelmäßignachgefüllt, bleibt das Tannengrün länger frisch und kann schwererentflammen.Elektrische Lichterketten regelmäßig überprüfen: Vor dem Aufhängensollte die Isolierung der Kabel auf schadhafte Stellen untersuchtwerden. Bei einem Austausch defekter Leuchtmittel sind die Vorgabender Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise des Herstellerszu beachten. Lichterketten mit Leuchtdioden (LED) haben eine sehrgeringe Wärmeentwicklung und sollten daher bevorzugt werden.Stromversorgung nicht im Dauerbetrieb belassen: Lichterkettensollten sowohl nachts als auch beim Verlassen der Wohnungausgeschaltet werden, um eine Überhitzung zu vermeiden. Das gilt vorallem, wenn über einen Mehrfachstecker noch andere Elektrogeräteangeschlossen sind.Funktions-Check bei Rauchwarnmeldern durchführen: Mindestenseinmal im Jahr sind Rauchwarnmelder durch Auslösen des Warnsignals zuüberprüfen. Hierbei wird der Alarmknopf mithilfe eines Stabes oderBesenstils betätigt. Wichtig: Die Betriebsanleitung der Herstellerbeachten!Feuerlöscher bereitstellen: Sollte es trotz allerVorsichtsmaßnahmen dennoch zu einer Rauch- oder Brandentwicklungkommen, kann durch den Alarm des Rauchwarnmelders sofort gehandeltund mithilfe eines Feuerlöschers gezielt und wirkungsvoll in dieEntstehungsphase des Brandes eingegriffen werden. Viele größereBrände können so verhindert werden.Guter Rat vom örtlichen Brandschutz-Experten: Wie man mitFeuerlöschern und Rauchmeldern die eigenen vier Wände optimalschützt, wissen die qualifizierten Brandschutz-Fachbetriebe. Siehelfen bei der Auswahl passender Geräte, weisen in deren Handhabungein und bieten Rat und Hilfe zu allen Fragen rund um den Brandschutz.Adressen lokaler Anbieter findet man, nach Postleitzahlen sortiert,beispielsweise im Internet unter www.bvbf.de