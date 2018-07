Brandenburgs Sozialministerin Golze verteidigt Idee einer Kindergrundsicherung

Berlin (ots) - In der Debatte über die Bekämpfung von Kinderarmutin Deutschland hat Brandenburgs Sozialministerin Diana Golze (DieLinke) die Idee einer Kindergrundsicherung verteidigt.Golze sagte am Donnerstagabend in Berlin bei einerPodiumsdiskussion des Inforadios vom rbb, mit einer solchen Leistungwürden Kinder gerechter vom Staat behandelt. Im Moment sei das großeProblem, dass Arme am wenigsten erhalten und Kinder mit reichenEltern über den Kinderfreibetrag am meisten profitierten. Sie habegroße Sympathie für Modelle, die dies umdrehen und alle Kinder gleichbehandeln.Golze zeigt sich zuversichtlich, dass die Idee einerKindergrundsicherung auf Bundesebene umgesetzt wird. "Ich habe auchdas Gefühl, dass hier ein Umdenken stattfindet und dass sichMehrheiten organisieren lassen", so die Linken-Politikerin.Redaktioneller Hinweis: Das am Donnerstag aufgezeichnetePodiumsgespräch wird am kommenden Sonntag, 08. Juli 2018, im Rahmender Sendereihe "Forum" um 11:05 Uhr (Wiederholung 20:05 Uhr) imrbb-Inforadio ausgestrahlt.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell