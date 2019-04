Brandenburgs Ministerpräsident hält früheren Kohleausstieg nicht für machbar

Weitere Suchergebnisse zu "RWE St":

POTSDAM (dpa-AFX) - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hält die Forderung nach einem schnelleren Ausstieg aus der Braunkohle für unrealistisch.



"Aus meiner Sicht ist es nicht machbar, die Braunkohleverstromung früher als zum vereinbarten Kompromissjahr 2038 zu beenden", sagte Woidke der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. "Wir gehen weiter schrittweise aus der Kohle raus, aber noch wird der Kohlestrom im deutschen Energiemix gebraucht."

Deutschland will bis Ende 2038 in Etappen aus der klimaschädlichen Kohleverstromung aussteigen. An diesem Donnerstag beraten die zuständigen Staatssekretäre der Länder mit dem Bund in Berlin über die Vorbereitung des geplanten Gesetzes zur Umsetzung milliardenschwerer Strukturhilfen nach dem Ausstieg./vr/DP/zb