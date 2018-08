Brandenburgs Ministerpräsident: Golze-Rücktritt war notwendig

POTSDAM (dpa-AFX) - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat den Rücktritt von Landesgesundheitsministerin Diana Golze (Linke) als notwendig bezeichnet.



"Ich halte den Schritt nicht nur für richtig, ich halte diesen Schritt auch für notwendig", sagte Woidke am Dienstag. Der Bericht der Expertenkommission habe gezeigt, dass es im Ministerium große Mängel in kommunikativen Abläufen, in der Organisation und in strukturellen Fragen gegeben habe. "Auf jeden Fall ist es richtig, dass Frau Golze dafür die politische Verantwortung übernimmt", betonte der Regierungschef. Golze war zuvor als Konsequenz aus einem Medikamentenskandal zurückgetreten./kp/DP/tos