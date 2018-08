Brandenburgs Linken-Fraktionschef Christoffers will sich linker Sammlungsbewegung nicht anschließen

Berlin (ots) - Die von der Linkspolitikerin Sahra Wagenknechtgeplante Sammlungsbewegung stößt im Brandenburger Landesverband aufAblehnung.Der Vorsitzende der Linksfraktion im Brandenburger Landtag, RalfChristoffers, will nicht in die von der Bundestagsfraktionschefininitiierte Bewegung eintreten. Die für September angekündigteGründung einer parteiübergreifenden linken Gruppierung unter demTitel "#aufstehen" sei "nicht das richtige politische Instrument" umdas Ziel umzusetzen, eine soziale Entwicklung in Deutschlandpolitisch mehrheitsfähig zu machen, sagte er im Sommerinterview mitdem rbb-Fernsehmagazin "Brandenburg aktuell". "Ob sie spaltet, werdenwir sehen." Im Augenblick sehe er das allerdings noch nicht.Christoffers stellte sich im Gespräch hinter die wegen desSkandals um illegalen Medikamentenhandel kritisierteGesundheitsministerin Diana Golze: "Ich schließe einen Rücktritt zumgegenwärtigen Zeitpunkt völlig aus. Eine Entscheidung wird getroffenwerden, das hat auch die Ministerin mehrfach deutlich gesagt, wennalle Sachverhalte auf dem Tisch liegen." Es müsse festgestelltwerden, "wie die interne Organisation zwischen Landesgesundheitsamtund Ministerium ausgesehen hat." Für die interne Organisation seiendie Ministerin und ihre Staatssekretärin zuständig, so Christoffers.Im koalitionsinternen Streit um ein neues BrandenburgerPolizeigesetz stellte Christoffers klar: "Online-Untersuchungen undandere technische Instrumente dürfen nicht in das allgemeinePolizeirecht überführt werden." Auch den Einsatz von Sprengstoff beider Terror- und Kriminalitätsbekämpfung durch die Polizei lehnt erab. Die Koalition sei im Gespräch. "Wir werden, da wo wir es fürsinnvoll erachten, auf Änderungen bestehen. Eine Online-Untersuchungwird es nicht geben. Punkt."Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgBrandenburg aktuellChef vom DienstTel.: +49 (0)30 979 93-22 410brandenburg-aktuell@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell