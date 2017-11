Brandenburgs Linken-Fraktionschef Christoffers: Freiwillige Zusammenarbeit wird nicht reichen

Berlin (ots) - Der Fraktionsvorsitzende der Linken imbrandenburgischen Landtag, Ralf Christoffers, hat nach dem Stopp derKreisgebietsreform personelle Konsequenzen abgelehnt.Christoffers sagte am Donnerstag im rbb-Inforadio: "Ich halte vonpersonellen Konsequenzen gar nichts. (...) Ich weiß, dass es in derPolitik manchmal üblich ist, Versagen oder auch Fehler auf einzelnePersonen zu konzentrieren und ihren Rücktritt zu fordern. EinRücktritt, von wem auch immer, würde uns gar nichts nutzen."Der Linken-Politiker sagte auch, dass die freiwilligeZusammenarbeit zwischen Landkreisen und kreisfreien Städtenvermutlich künftig nicht reichen wird."Wir werden also in der Perspektive sehen müssen, ob und inwelcher Form Zusammenarbeit zwischen Landkreisen und auch kreisfreienStädten Effekte bringen kann. Und das werden nicht nur freiwilligeZusammenschlüsse sein. Ich glaube, man wird auch überprüfen müssen,in den nächsten Jahren, ob man hier verpflichtende Zusammenarbeitdann auch ausspricht."Das Interview zum Nachhören: http://ots.de/zJOY3Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell