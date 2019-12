Brandenburgs Linke-Fraktion sieht noch Risiken für Tesla-'Gigafabrik'

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

POTSDAM (dpa-AFX) - Für die geplante "Gigafabrik" des US-Elektroautoherstellers Tesla in Brandenburg gibt es nach Ansicht der Linke-Landtagsfraktion noch mehrere Risiken.



"Die Planungsverfahren, so wie sie hier jetzt dargestellt werden, (sind) in der Kürze der Zeit nur sehr, sehr schwer möglich", sagte Fraktionschef Sebastian Walter der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. "Es ist auch nicht klar, wie sich die Umweltbelastungen auswirken werden." Er habe zudem eher das Gefühl, dass ein Pokerspiel zwischen Tesla und der Landesregierung stattfinde. Tesla will in Grünheide im Kreis Oder-Spree von 2021 an den Kompakt-SUV Model Y fertigen. Baubeginn soll im ersten Halbjahr 2020 sein./vr/DP/zb