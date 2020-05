Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst: Kein Normalbetrieb an den Schulen bis zum Sommer

Berlin (ots) - Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) hat das Vorhaben bekräftigt, bis zu den Sommerferien wieder alle Schüler die Schule besuchen zu lassen."Allerdings wird das nicht im Regelbetrieb gehen", sagte Ernst am Montag im Inforadio vom RBB. "Solange wir keinen Impfstoff oder ausgefeilte Testverfahren haben, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren, müssen wir Abstand halten. Das heißt, wir müssen Lerngruppen teilen."Ernst räumte ein, dass die Brandenburger Schulen hier räumlich an ihre Grenzen stießen. Deshalb würden die Schüler bis zu den Sommerferien vermutlich nur tageweise zum Unterricht kommen können.Den Vorschlag, Abiturienten in diesem Jahr einen Corona-Bonus zu geben, lehnt Ernst ab. Die Bedingungen seien in diesem Schuljahr zwar andere gewesen, sagte Ernst. Aber der Stoff sei vermittelt worden und in der Phase des Homeschooling hätten sie sich komplett auf das Abitur konzentrieren können. "Ich finde, wir warten die Prüfungsergebnisse jetzt erstmal ab und schauen, was unsere Schülerinnen und Schüler daraus gemacht haben."Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37Mail: info@inforadio.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/105280/4593582OTS: InforadioOriginal-Content von: Inforadio, übermittelt durch news aktuell