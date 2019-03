Brandenburgischer Braunkohlenausschuss tagt zu Kohlekommission

COTTBUS (dpa-AFX)- Der brandenburgische Braunkohlenausschuss beschäftigt sich am Donnerstag mit den Ergebnissen der sogenannten Kohlekommission zum Strukturwandel in der Lausitz.



An der Sitzung (9.00 Uhr) wird auch Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) teilnehmen. Die Bürgermeisterin von Spremberg (Spree-Neiße), Christine Herntier (parteilos) will über ihre Arbeit in der Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung - so der vollständige Name - berichten.

Sie wolle aus kommunaler Sicht die Perspektiven für zukunftssichere Arbeitsplätze in der Lausitz ansprechen, kündigte Herntier im Vorfeld an. "Für die Kommunen ist es wichtig, dass das Maßnahmengesetz schnell kommt", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Der Bericht der Kohlekommission dürfe nicht verwässert werden.

Das Potsdamer Umweltministerium will nach eigenen Angaben über den Stand der Bewirtschaftungserlasse für Eisen und Sulfat informieren. Mit ihnen sollen Zielwerte für die Konzentration in der Spree festgelegt werden. An manchen Stellen des Flusses in Sachsen und Brandenburg treten erhöhte Werte von Sulfatsalzen und Eisengehalt im Wasser auf. Als eine Ursache gilt der Bergbau./na/DP/zb