Brandenburger Pharma-Skandal: Labore weisen keine Mängel nach

POTSDAM (dpa-AFX) - Im Brandenburger Arzneimittelskandal liegen nach den Worten der neuen Gesundheitsministerin Susanna Karawanskij (Linke) inzwischen fast alle Laboruntersuchungen für die bei den Ermittlungen sichergestellten Waren und Rückstellproben vor.



Dabei sei in keinem Fall ein Mangel festgestellt worden, sagte Karawanskij am Mittwoch in ihrer ersten Rede im Landtag in Potsdam. Eine Ausnahme sei eine Probe, deren Haltbarkeitsdatum abgelaufen gewesen sei. Das Brandenburger Unternehmen Lunapharm soll unter anderem mit in Griechenland gestohlenen Krebsmedikamenten gehandelt haben./rgo/DP/tos