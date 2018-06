Brandenburg und Sachsen-Anhalt gegen frühen Braunkohle-Ausstieg

BRANDENBURG/HAVEL (dpa-AFX) - Brandenburg und Sachsen-Anhalt wehren sich gegen ein frühes Ende der Braunkohleverstromung.



Beide Länder würden alles dafür tun, dass es in der Braunkohleregion nicht zu einem erneuten Strukturbruch wie in den 1990er Jahre komme, sagte Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) am Dienstag nach einer gemeinsamen Kabinettssitzung beider Länder in Brandenburg an der Havel. "Es kann nicht sein, dass dort etwas auslaufen soll, ohne dass man weiß, was danach kommt", sagte sein Amtskollege Reiner Haseloff (CDU). Gemeinsam mit Sachsen forderten die beiden Länder vom Bund ein Sofortprogramm in Höhe von 100 Millionen Euro für den Strukturwandel in der ostdeutschen Braunkohleregion./rgo/DP/men