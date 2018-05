Brandenburg ist Motorradhochburg - Bremer mit den meisten PS unterwegs (FOTO)

München (ots) -Brandenburg: Motorradquote doppelt so hoch wie in Bremen undMecklenburg-VorpommernBremer fahren im Schnitt mit 88 PS, Thüringer nur mit 71PferdestärkenBrandenburg ist Deutschlands Bikerhochburg. In keinem anderenBundesland sind im Vergleich zur Gesamtbevölkerung mehr Motorräderunterwegs - 25 Prozent mehr als im Bundesdurchschnitt und sogardoppelt so viele wie in Bremen und Mecklenburg-Vorpommern.*) Dortliegt die Quote der Motorradfahrer 36 Prozent unter dem Schnitt allerBundesländer.Bremer geizen nicht mit PferdestärkenBremen ist die Hauptstadt der Motorrad-PS. Biker sind dort mitdurchschnittlich 88,4 Pferdestärken unterwegs. Das sind 17 PS mehrals bei den letztplatzierten Thüringern (Ø 71,3 PS). Motorradfahrerin Niedersachsen und dem Saarland versichern ebenfalls Maschinen mithoher Motorleistung. Sachsen-Anhalter und Mecklenburg-Vorpommernhingegen fahren eher schwach motorisierte Bikes. Übrigens: Männer (Ø81,6 PS) versichern im Schnitt deutlich stärker motorisierteZweiräder als Frauen (Ø 64,9 PS).Service für den Kunden: kostenlose Beratung und digitaleVertragsverwaltungKunden, die Fragen zu ihrer Versicherung haben, erhalten bei über200 CHECK24-Versicherungsexperten eine persönliche Beratung perTelefon oder E-Mail. Unsere Berater sind auf ihre jeweiligeVersicherungssparte spezialisiert und an sieben Tagen die Wocheerreichbar.Über das Vergleichsportal abgeschlossene oder hochgeladeneVerträge sehen und verwalten Kunden jederzeit im digitalenVersicherungsordner.*)Datengrundlage: alle 2017 über CHECK24 abgeschlossenenMotorradversicherungen. Motorrad-Quote berechnet als Index; Index 1 =Bundesdurchschnitt; Index je Bundesland = Anteil Bundesland anMotorradversicherungen über CHECK24 / Anteil Bundesland anGesamtbevölkerung. Tabelle mit allen Bundesländern unterhttp://ots.de/bkUrLSÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt CHECK24:Julia Leopold, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1174,julia.leopold@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell