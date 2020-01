Brandenburg gibt Gutachten für Tesla-Gelände in Auftrag

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

POTSDAM/GRÜNHEIDE (dpa-AFX) - Auf dem Weg zum endgültigen Kaufpreis für das Gelände der geplanten Fabrik von US-Elektroautobauer Tesla ist Brandenburg einen Schritt weiter.



"Das zweite Gutachten zur Ermittlung des Kaufpreises für das Grundstück des Landes in Grünheide an den Automobilhersteller Tesla wurde heute beauftragt", erklärte Regierungssprecher Florian Engels am Donnerstag in Potsdam. Der externe Gutachter sei im Einvernehmen zwischen dem Land und Tesla ausgewählt worden. Der Haushaltsausschuss des Landtags hatte dem Kaufvertrag zugestimmt, auch die Tesla-Spitze hatte ihn gebilligt.

Der genaue Kaufpreis für die Landesfläche von rund 300 Hektar ist offen: Der Landesbetrieb Forst hatte ihn für das Waldgelände bei Grünheide im Kreis Oder-Spree auf knapp 41 Millionen Euro bemessen. Wenn das zweite Gutachten allerdings von der ersten Bemessung des Grundstückswerts abweicht, soll der Kaufpreis geändert werden. Auf der Fläche sollen von Juli 2021 an Elektroautos gebaut werden. An diesem Freitag ist eine Infoveranstaltung für Bürger in Grünheide geplant. Am Wochenende hatten Gegner und Befürworter der Ansiedlung demonstriert./vr/DP/stw