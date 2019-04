Brandenburg gegen E-Tretroller auf Fußwegen und in Fußgängerzonen

POTSDAM (dpa-AFX) - Das Brandenburger Verkehrsministerium will sich bei der Sitzung des Bundesrats-Verkehrsausschusses gegen Tretroller mit Elektromotor auf Gehwegen aussprechen.



Das sagte Ministeriumssprecher Steffen Streu in Potsdam. Das Land Brandenburg werde sich einem Antrag des Landes Bremen anschließen, der eine Zulassung der Gefährte auf Gehwegen und in Fußgängerzonen ablehne. Das Ministerium hatte Anfang April erklärt, kleine Tretroller mit E-Motor könnten eine Gefahr für Fußgänger darstellen, es sei aber auch ein umweltfreundliches Verkehrsmittel. Der Bundesrat soll am 17. Mai über einen Vorschlag von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) entscheiden. An diesem Dienstag berät der Verkehrsausschuss der Länderkammer./tay/DP/fba