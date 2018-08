Brandenburg braucht automatischen KfZ-Kennzeichen-Check (FOTO)

Potsdam (ots) -Die AfD-Fraktion fordert die Landesregierung dazu auf, dembayerischen Beispiel zu folgen und die Einführung von automatisierterKennzeichenerkennung (AKE) voranzutreiben. In Bayern gibt es bislang19 stationäre AKE-Anlagen, die über zwölf Standorte verteilt sind undan Schildern oder Autobahnbrücken angebracht wurden. Jetzt kommenzwei mobile Anlagen auf den Dächern von zwei Polizeifahrzeugen hinzu.60000 mal im Monat überprüfen die Anlagen automatisch 8,5 MillionenFahrzeuge, die monatlich vorbeifahren. Das Ergebnis: 850 Treffer proMonat - vor allem gestohlene Fahrzeuge, Drogenkuriere undSchleuser-Fahrzeuge. Wenn keine Übereinstimmung vorliegt, wird dasBild "sofort und unwiederbringlich" gelöscht (mehr als 99 Prozent).Der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im LandtagBrandenburg, Thomas Jung, meint dazu:"Bayern macht als Grenzland Brandenburg hier in punktoÜberwachungstechnik wieder etwas vor, was wir den Bayern schon längsthätten vormachen können, weil es die AfD seit Jahren fordert: eineautomatische Kennzeichenüberwachung. Passiert ist im rot-rotregierten Brandenburg nichts - im Gegenteil: Hier wird immer nochüber die Ausdehnung einer grenznahen Schleierfahndung gestritten. Dasist erbärmlich. Wir brauchen schnellstens AKE-Anlagen und mobileEinheiten. Wir dürfen nicht wieder die rote Laterne tragen, denn esgeht schließlich um die Sicherheit im Land. Wir brauchen denautomatischen Kennzeichen-Check. Dazu muss der rote Minister seinPolizeigesetz ertüchtigen."Pressekontakt:Lion EdlerTel.: 0171 - 5654618Mail: presse@afd-fraktion-brandenburg.deSoziale Medien:Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktionIm Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.deBei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBBBei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell