POTSDAM (dpa-AFX) - Private Feiern in Wohnung oder Garten sind in Brandenburg wegen der Corona-Krise künftig nur noch mit bis zu 75 Teilnehmern möglich.



Das beschloss das Kabinett am Dienstag in Potsdam. Die Begrenzung gilt nicht für Feiern in Gaststätten./vr/DP/mis