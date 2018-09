BrandenburgTrend: AfD und SPD stärkste Kraft im Land

Potsdam (ots) -Sperrfrist: 19.09.2018 18:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Die Brandenburger AfD befindet sich weiter im Umfragehoch.Sie zieht an der CDU vorbei und liegt erstmals mit 23 Prozentgleichauf mit den regierenden Sozialdemokraten. Das geht aus demBrandenburgTrend hervor, den das Meinungsforschungsinstitut infratestdimap im Auftrag des rbb-Fernsehmagazins BRANDENBURG AKTUELL und derRadiowelle ANTENNE BRANDENBURG ermittelte.Die SPD bleibt damit auf dem Tiefststand und liegt weit hinterihrem Landtagswahlergebnis von 2014 (31,9 Prozent). Die CDU verliertim Vergleich zum April zwei Prozentpunkte und würde auf 21 Prozentder Stimmen kommen, wenn am Sonntag Landtagswahl wäre. Die Linkeverharrt bei 17 Prozent im Stimmungstief. Die Grünen könnten wie imApril mit 7 Prozent rechnen. Die FDP hätte mit 5 Prozent (+1) dieChance auf den Wiedereinzug in den Potsdamer Landtag. Die Zahl derMenschen, die mit der Regierungspolitik zufrieden und unzufriedensind, hält sich die Waage (49% zu 49%). Besonders unzufrieden zeigensich die Befragten mit den Anstrengungen der Landesregierung in derAsyl- und Flüchtlingspolitik. Zwei Drittel (65 Prozent) stellen derLandesregierung dafür ein schlechtes Zeugnis aus. Die kritische Sichtreicht hier weit ins Regierungslager: Unter den Anhängern von SPD (49Prozent) und Linke (55 Prozent) zeigt sich jeweils etwa die Hälfteunzufrieden. 95 Prozent der AfD-Anhänger kritisieren die Asyl undFlüchtlingspolitik.Der Lunapharm-Skandal um gestohlene und möglicherweise unwirksameKrebsmedikamente hat auf die politische Stimmung keinen größerenEinfluss. Die zurückgetretene Gesundheitsministerin Diana Golze vonden Linken wird in Brandenburg mehrheitlich kritisch bewertet: 30Prozent der Befragten sind mit der Arbeit derLinken-Landesvorsitzenden unzufrieden, während sich 24 Prozentzufrieden zeigten. Sie liegt damit allerdings noch vor IngoSenftleben, dem Landesvorsitzenden der oppositionellen CDU, mit demnur 19 Prozent der Brandenburger zufrieden sind. MitSPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke sind 57 Prozent zufrieden.Für den BrandenburgTrend sind vom 12. bis 17. September 2018 1.000wahlberechtigte Brandenburgerinnen und Brandenburger repräsentativbefragt worden.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgBrandenburg aktuellChef vom DienstTel.: +49 (0)30 979 93-22 410brandenburg-aktuell@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell