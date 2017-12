Branded Content bringt die Marke erneut ins Bild

Zürich (ots) - Durch die Digitalisierung der Medien haben sich dieFormate geändert und die Masse an verfügbaren Informationen istgewaltig angestiegen. Deshalb haben sich auch die Haltung und dieNutzungsorientierung gegenüber Inhalten in den Medien geändert.Konsumenten können heute mit dem Medienangebot interagieren undden passenden Content selbst suchen. Dies führt dazu, dassRezipienten vermehrt werberische Inhalte gezielt umgehen und sichselbst ein Angebot zusammenstellen. Nicht nur Medienhäuser undVerlage, sondern allgemein Werbetreibende kämpfen deshalb vermehrt umdie Aufmerksamkeit von Usern und potenziellen Kunden. Das neuartigeFormat Branded Content soll dafür die Lösung sein und einenachhaltige Massnahme für eine erfolgreiche Marketing- undKommunikationsstrategie für Verlage und Unternehmen darstellen.... weiterlesen in der heute erschienenen Werbewoche 20/2017,www.werbewoche.ch.Pressekontakt:Anne-Friederike HeinrichChefredaktorin Werbewoche / Werbewoche BranchenreportsNeugasse 10, Postfach 1753, 8031 ZürichTelefon: +41 44 250 28 00f.heinrich@werbewoche.chOriginal-Content von: Werbewoche, übermittelt durch news aktuell