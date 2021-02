Branded Bekommt $150 Millionen Finanzierung und Erwirbt 20 Online Bestseller-Marken

New York, Berlin und Paris (ots/PRNewswire) -- Branded ist eine globale Plattform die mit führenden e-Commerce und Marktplatz Marken zusammenarbeitet und in diese investiert.- Seit der Gründung Mitte 2020 hat Branded bereits ein Portfolio von 20 profitablen Bestseller-Marken mit über 700,000 Amazon Bewertungen erworben, die zusammen $150 Millionen an Außenumsatz generieren.- Zu den Investoren zählen: Target Global, Declaration Partners, Tiger Global, Kreos Capital, Lurra Capital, Regah Ventures, Kima Ventures und Vine Ventures.- Das Management Team von Branded besteht aus Top Managern und E-Commerce Experten von Lazada, Amazon, Alibaba, SoftBank und Goldman Sachs.New York, Berlin und Paris (ots/PRNewswire) - Branded E-Commerce Group ("Branded"), eine zukunftsführende, digitale Plattform für Konsumgüter, die mit erfolgreichen E-Commerce- und Marktplatz-Marken zusammenarbeitet und in diese investiert, gab heute bekannt, dass sie $150 Millionen in einer ersten Finanzierungsrunde aufgenommen und 20 Online Bestseller-Marken erworben hat.Target Global (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3062021-1&h=2574980793&u=https%3A%2F%2Fwww.targetglobal.vc%2F&a=Target+Global), Mitgründer von Branded, war aktiv am Aufbau des Unternehmens beteiligt und führte die Finanzierungsrunde als Lead Investor an. Weitere prominente Investoren wie Declaration Partners (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3062021-1&h=4135951307&u=http%3A%2F%2Fdeclarationpartners.com%2F&a=Declaration+Partners), Tiger Global (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3062021-1&h=1072868116&u=https%3A%2F%2Fwww.tigerglobal.com%2Fhome&a=Tiger+Global), Kreos Capital (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3062021-1&h=214809869&u=http%3A%2F%2Fwww.kreoscapital.com%2F&a=Kreos+Capital), Lurra Capital (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3062021-1&h=2774766544&u=https%3A%2F%2Fwww.lurracapital.com%2F&a=Lurra+Capital), Regah Ventures (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3062021-1&h=2907322291&u=https%3A%2F%2Fwww.regahventures.com%2F&a=Regah+Ventures), Kima Ventures (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3062021-1&h=1306833126&u=https%3A%2F%2Fwww.kimaventures.com%2F&a=Kima+Ventures) und Vine Ventures (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3062021-1&h=3869572262&u=https%3A%2F%2Fvine.vc%2F&a=Vine+Ventures) haben sich ebenfalls an der Finanzierungsrunde beteiligt. Renommierte Unternehmer wie Mark Pincus, Gründer von Zynga, Jon Oringer, Gründer von Shutterstock, Maximilian Bittner (Mitgründer von Lazada) und weitere führende Entrepreneure sowie ehemalige Top Manager von Amazon, Walmart, Alibaba und Lazada haben ebenfalls in Branded investiert.Seit Gründung im Jahr 2020 hat Branded ein starkes Portfolio von Marken mit großem Wachstumspotenzial vereint, die bereits einen Außenumsatz von circa $150 Millionen generieren. Damit hat das Unternehmen bereits einige der größten "FBA" (Fulfilled by Amazon)-Verkäufer auf Amazon unter einem Dach zusammengebracht und baut gemeinsam eine digitale Plattform für das Management von Marktplatz und E-Commerce Marken auf, die sich hauptsächlich auf Investitionen und Akquisitionen in den Kategorien Home, Lifestyle & Leisure fokussiert.Branded kombiniert tiefgreifende operative Erfahrung von E-Commerce Veteranen, die am Aufbau einiger der weltweit größten E-Commerce Marktplätze beteiligt waren, mit dem strategischen und finanziellen Verständnis weltweit führender Investoren und Führungskräfte. Damit ist das Unternehmen in der Lage, Akquisitionen jeder Größe zu realisieren.Co-Founder und CEO des Unternehmens ist Pierre Poignant, ehemaliger Mitgründer des E-Commerce-Giganten Lazada, den er als CEO und COO zu einem der größten und am schnellsten wachsenden E-Commerce Marktplätzen in Asien aufbaute. 2017 wurde das Unternehmen erfolgreich an Alibaba verkauft. Michael Ronen, Co-Founder und Präsident von Branded, war zuletzt als Managing Partner des SoftBank Vision Funds im Silicon Valley tätig und bringt signifikante Expertise im Bereich Wachstumsinvestitionen mit. Zuvor war er 19 Jahre lang Partner und COO der Technology Group bei Goldman Sachs. In dieser Zeit sammelte er umfangreiche Erfahrung im Bereich der Kapitalbeschaffung und der Durchführung von M&A-Aktivitäten."Wir freuen uns darauf, unsere Erfahrung im E-Commerce Bereich und beim Aufbau von Top Unternehmen zu nutzen, um die führende Multimarken-Plattform zu entwickeln," so Poignant. "Unser Team wird sein einzigartiges Know-how in den Bereichen Operations, Marketing, Business Development und Supply Chain anwenden, um weltweit Entrepreneuren als bevorzugter Partner zu dienen. So sind sie in der Lage, ihre Marken auf Amazon und darüber hinaus zu skalieren. Unsere globale Präsenz, die Erfahrung unseres Teams in 'Scale-Ups', unser ausgezeichneter Zugang zu Investmentkapital sowie unsere Fähigkeiten die besten proprietären Prozesse und Business Intelligence aufzubauen, versetzen uns in eine besondere Position, die besten Marken exponentiell wachsen zu lassen.""Dank der Investitionen von Amazon in globale Logistik und wegweisende Technologien gibt es mittlerweile mehrere Millionen Verkäufer auf dem Marktplatz von Amazon," erklärt Ronen. "Wir haben die einmalige Möglichkeit, Branded zur führenden, digital ausgerichteten E-Commerce Plattform für das Management von Konsumgütern aufzubauen, indem wir die bestverkauften Produkte auf Amazons $300 Milliarden Marktplatz vereinen und den Verkäufern unsere Zusammenarbeit anbieten. Unser Ziel ist es, mit Anbietern der erfolgreichsten Produkte und Marken zu kooperieren und es ihnen zu ermöglichen, ihre Geschäfte global zu skalieren."Ben Kaminski, Partner bei Target Global und Co-Founder & Vorsitzender von Branded, fügt hinzu: "Covid-19 beschleunigte die Nachfrage von Verbrauchern im Online Handel stark. Wir sehen fundamentale Veränderungen im Verbraucherverhalten und bei Kaufentscheidungen. Dies ermöglicht uns, einen Marktführer für Konsumgüter mit einer "Digital-First"-Mentalität aufzubauen. Target Global ist stolzer Mitgründer und Investor von Branded. Wir freuen uns darauf, diese einzigartige Chance gemeinsam zu realisieren und gleichzeitig ein Zuhause für einige der talentiertesten Verkäufer und Unternehmer zu werden, die ihre Marken auf ein neues Niveau heben wollen. Ich freue mich darauf, mit Pierre und Michael zusammenzuarbeiten, um das gesamte Potential von Branded zu realisieren."Über BrandedBranded ist eine globale, schnell skalierendes E-Commerce-Plattform für das Management von Marken aus den Bereichen Home, Lifestyle und Leisure. Branded arbeitet mit den erfolgreichsten Gründern von Drittanbieter-Marken auf Amazon und anderen Marktplätzen zusammen, um ihnen durch Akquisitionen, Wachstumskapital, verbesserte Operations und Supply Chain sowie Marketing zu Wachstum und globaler Größe zu verhelfen. Das Führungsteam vereint jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen E-Commerce, Investitionen, Technologie, Skalierung von wachstumsstarken Tech Startups, sowie tiefgreifende operative Expertise und Kenntnisse aus dem Bereich Supply-Chain. Mit einem wachsenden Portfolio an umsatzstarken Amazon Marken und Niederlassungen in Paris, Berlin, New York, Silicon Valley und Miami entwickelt sich Branded schnell zu einer herausragenden globalen Multi-Brand E-Commerce Plattform. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.joinbranded.com.Über Target GlobalTarget Global ist eine internationale Investmentgesellschaft mit Hauptsitz in Berlin und einem verwalteten Vermögen von mehr als 1,5 Mrd. US-Dollar. Mit Büros in London, Tel Aviv und Barcelona verbindet Target Global die wichtigsten europäischen Startup-Ökosysteme und nutzt die einzigartige DNA jeder unserer Zielregionen in unserem globalen Netzwerk. Aufbauend auf einem erfahrenen Team mit umfangreicher operativer und Investment-Erfahrung hilft Target Global außergewöhnlichen Unternehmern, Marktführer zu skalieren. Target Global investiert über mehrere Phasen hinweg in schnell wachsende Technologieunternehmen, die auf Billionen-Euro-Märkte abzielen. 