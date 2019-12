Brandbrief: Verbände warnen vor Aufweichen des Kohlekompromisses

BERLIN (dpa-AFX) - In einem Brandbrief an Kanzlerin Angela Merkel (CDU) haben Wirtschafts- und Umweltverbände sowie Gewerkschaften vor einem Aufweichen des Kohlekompromisses gewarnt.



"Deutschland braucht einen breiten gesellschaftlichen Konsens und die Akzeptanz aller Beteiligten, wenn der Klimaschutz und die Energiewende auf Dauer erfolgreich sein sollen", heißt es in dem Schreiben an Merkel, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Hintergrund ist ein Ringen innerhalb der Bundesregierung über das Gesetz zum Kohleausstieg.

Die an dem Schreiben beteiligten Verbände waren Mitglieder in der Kohlekommission, die Ende Januar in einem breiten Konsens einen Bericht über einen schrittweisen Kohleausstieg bis 2038 vorgelegt hatte. Die Bundesregierung hatte zugesagt, die Empfehlungen eins zu eins umzusetzen.

Die Verbände sehen aber nun die Umsetzung des Kohlekompromisses durch die aktuelle Diskussion innerhalb der Bundesregierung über ein Kohleausstiegsgesetz als "gefährdet" an. Aktuell kursierende Gesetzesentwürfe sowie Aussagen aus den Reihen der Bundesregierung wichen an zentralen Stellen von den Beschlüssen der Kommission ab./hoe/DP/eas