Brandaktuell: Neuer Krimi beschreibt dunkle Seite der Oldtimer-Szene / Polizei hob Porsche-Fälscherring aus

Im Oldtimer-Krimi "Glutrot" trifftFiction auf Realität. "Der neue Roman von Gerhard Johannes Dreßen istbrandaktuell". Das sagt Norbert Schroeder, Leiter Classic Cars beimTÜV Rheinland, vor dem Hintergrund des jüngstenOldtimer-Fälscherskandals. Die Polizei hob eine international tätigeBande nach Ermittlungen in mehreren Bundesländern vor wenigen Tagenaus.Die Story des "fuel fiction"-Krimis: Die Motorjournalistin SallyMorgan kommt einem internationalen Verbrecherring auf die Spur, dermit Oldtimer-Fälschungen Millionen macht. Während der Recherche inganz Europa geraten sie und ihre Freunde ins tödliche Räderwerkorganisierter Kriminalität. Dreßen beschreibt die dunkle Seite derOldtimer-Szene, die Kunstfertigkeit der Porsche-Fälscher, dieEitelkeiten und Sehnsüchte der Kunden.Die Fakten und Hintergründe hat der Gutachter von Weltrufbeigesteuert und die Entstehung des Romans fachlich eng begleitet.Hatte Schroeder mit dem Buch "Oldtimer" vor wenigen Jahren selbst einStandardwerk für die Fachwelt geschrieben, so haben in diesem RomanExpertise und das kunstvoll gesetzte Wort wunderbar zueinandergefunden und sich gegenseitig befruchtet. Schroeder schmunzelt obseiner Rolle bei der Entstehung des Romans: "Ich bin die Technik-Musedes Autors." Ernst fügt er hinzu: "Wo kriminelle Energie am Werk ist,hilft nur Aufklärung und Sensibilisierung. Und wenn dies auf derartunterhaltsame Weise geschieht, umso besser."Der Roman ist bei Twentysix (Randomhouse-Gruppe) erschienen undonline wie in allen Buchhandlungen als Taschenbuch (11,99 EUR) undeBook (3,99 EUR) erhältlich.ISBN: 978-3-7407095-8-7.