Unterföhring (ots) -- Themen der kommenden Sendung: die teuersten Bisse in derSportgeschichte, verrückte Fan-Artikel, Jojo-Effekt beiFußballern, akrobatische Einlagen und eine finale Dart-Challenge- Gäste von Frank Buschmann am Montag: Magdalena Breska, ChrisTall, Heiner Brand, Mario Basler, Panagiota Petridou und MatzeKnop- Am Montag, 27. März um 20.15 Uhr exklusiv auf Sky 1 und alsWiederholung um 22.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD- Trailer und Bildmaterial zur Sendung: https://we.tl/Kfz2EdYaYT23. März 2017 - Brand gegen Basler: Um dieses Duell dreht sich diedritte Episode "Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette",Deutschlands erste Sport-Comedy-Show. Der ehemaligeHandball-Bundestrainer und Sky Experte Heiner Brand wird von ComedianMatze Knop und der 26-fachen deutschen Meisterin in der RhythmischenSportgymnastik Magdalena Breska tatkräftig unterstützt. Breskaentzückt das Publikum neben ihren schlagfertigen Antworten auch durchspontane Akrobatik-Auftritte. Das gegnerische Team rund um MarioBasler setzt neben Stammgast Panagiota Petridou auf Stand-Up-ComedianChris Tall, der sich seines Sieges schon vor Beginn der ersten Fragesicher ist: "Wir haben den Basler. Ein Basler gewinnt. Punkt".Ob der "fleischgewordene Rauchmelder", so Buschis Bezeichnung fürBasler, den Erwartungen seiner Teamkollegen gerecht wird, sehen Sieam kommenden Montag, 27. März um 20.15 Uhr exklusiv auf Sky 1 und alsWiederholung um 22.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD.Und das erwartet die Zuschauer zudem in der dritten Folge "EineLiga für sich": Jürgen Klinsmann ist als perfekte Imitation von MatzeKnop kurzzeitig zu Gast. Mario Basler tadelt während der SendungBuschi: "Reiß dich mal zusammen! Du willst doch noch länger mit mirbefreundet sein oder soll das heute schon zu Ende sein?" Doch derModerator kontert frech: "Ich weiß nichts von einer Freundschaft".Außerdem fürchtet Buschi um die Gesundheit von WeltmeistertrainerBrand: "Ich sehe schon die Schlagzeilen vor mir: 'Skandal bei 'EineLiga für sich` - Ex-Handball-Bundestrainer säuft und schnupft inShow".Die sportlich-verrückte Quizfragen drehen sich diesmal um dieteuersten Bissattacken, Jojo-Effekte bei Sportlern, verrückteFan-Artikeln und die ausgefallensten Outfits von Fußballern. Imspannenden Finale kommt es dann zum Dart-Showdown zwischen Brand undBasler...Mehr zu "Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette":Moderator Frank Buschmann lässt in jeder wöchentlichen Ausgabezwei Teams, bestehend aus jeweils drei Prominenten gegeneinanderantreten. In verschiedenen Spielrunden müssen die Gäste nicht nur ihrsportliches Wissen, sondern auch bei körperlichen Herausforderungenihr Geschick unter Beweis stellen. Pro gewonnener Runde werden Punktevergeben. Im großen Finale der Show muss jeweils ein Team-Mitgliedeine strapaziöse Aufgabe absolvieren, während die beiden anderenTeam-Mitglieder Fragen beantworten. Am Ende siegt die Mannschaft mitden meisten Punkten. Die 50-minütige Show verbindet wie kein anderesFormat im deutschen Fernsehen Sport, Comedy und Entertainment und dasnicht nur für sportinteressierte Zuschauer. Das britische Original "ALeague of Their Own" mit Moderator James Corden, bekannt aus der"Late Late Show" und "Carpool Karaoke", läuft in Großbritannien seit2010 überaus erfolgreich ebenfalls auf Sky 1. Die deutsche Versionwird von RedSeven Entertainment produziert.Über Sky 1:Mit Sky 1 präsentiert Sky exklusiv in Deutschland und Österreicheinen neuen Entertainmentsender. Sky 1 zeigt eine ebensounterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusiven Showformatenund Serien. Das Programm besteht sowohl aus eigenproduzierten Showsund Serien als auch aus großartigen internationalenSerienproduktionen. Über Kabel, Satellit und IPTV steht Sky 1 in SDals Teil des Sky Starter Pakets allen Sky Kunden zur Verfügung, in HDist der Sender im Sky Entertainment Paket erhältlich. Die Sendungensind zudem über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket zeitlich undräumlich flexibel abrufbar.Über Sky Deutschland:Mit über 4,8 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2Milliarden Euro ist Sky in Deutschland und ÖsterreichPay-TV-Marktführer. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport,Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. SkyDeutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil vonEuropas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Mehr als 22 MillionenKunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wannimmer und wo immer sie wollen (Stand: 31.12.2016).Pressekontakt:Stephanie SchlayerConsumer CommunicationsTel. +49 89 9958 6867Stephanie.Schlayer@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandKontakt für Fotomaterial:Margit SchulzkeTel. +49 89 9958 6847margit.schulzke@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell