Brand: Den einzelnen Menschen in der innenpolitischen Debatte nicht übersehen

Berlin (ots) - UNHCR veröffentlicht anlässlich Weltflüchtlingstagaktuelle ZahlenDie Zahl der Flüchtlinge weltweit hat einen neuen Höchststanderreicht, wie das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR am heutigenWeltflüchtlingstag bekanntgab. Dazu erklärt der Vorsitzende derArbeitsgruppe Menschenrechte und humanitäre Hilfe derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Michael Brand:"Es geht nicht allein um Zahlen, sondernd es geht um Menschen, umeinzelne Schicksale. Angesichts der hitzigen innenpolitischen Debattemuss man heute besonders auf die globale Entwicklung hinweisen, diekein Land rein national lösen werden kann.Der heutige Weltflüchtlingstag kann auch ein Impuls sein, mitFlüchtlingen in unserem Land in Kontakt zu kommen. Nur wenn wirzuhören und verstehen, wenn wir uns mit den Beweggründen von Fluchtauseinandersetzen, können wir darauf menschlich reagieren, können wirAnsatzpunkte finden, um Fluchtursachen zu bekämpfen. Die Chancen sindgroß, in den Herkunftsländern der Flüchtlinge tatsächlich etwas zubewirken, wenn die Ursachen von Armut, Hunger, Perspektivlosigkeitund Flucht gezielt bekämpft werden. Dafür bedarf es weiterhin größterAnstrengungen der internationalen Staatengemeinschaft.Heute sind über 68 Millionen Menschen auf der Flucht, mehr als dieHälfte sind Kinder. Die Gründe dafür sind verheerende Konflikte,Kriege und Verfolgung. Die Anzahl und die Dauer von Konfliktenweltweit steigt. Drastische Beispiele bleiben Syrien, Jemen und derSüdsudan. Laut UNHCR bleibt Syrien mit 6,3 Millionen das weltweitgrößte Herkunftsland von Flüchtlingen.Niemand verlässt seine Heimat ohne zwingenden Grund und riskiertsein Leben auf gefährlichen Fluchtwegen. Der Weltflüchtlingstag istauch Mahnung, einen jeden Menschen nach seinen Beweggründen zufragen, statt pauschale Urteile zu fällen.Das zurückliegende Jahr 2017 war das Rekordjahr der deutschenhumanitären Hilfe. In den vergangenen sechs Jahren wurde das Budgetfür die humanitäre Hilfe der Bundesregierung im Ausland mehr alsverzehnfacht. Damit ist Deutschland einer der größten humanitärenGeber weltweit und übernimmt Verantwortung für Menschen in Not. DieBundesregierung stellte im Jahr 2017 humanitäre Hilfsmaßnahmen über1,7 Milliarden Euro bereit. Gleichzeitig setzt sich Deutschlandinternational für mehr Effizienz im humanitären System ein.Menschen in Not brauchen sofort Hilfe zum Überleben, langfristigjedoch Perspektiven in ihren Heimatländern. Das Bekenntnis,Fluchtursachen bekämpfen zu wollen, darf nicht zu einer rhetorischenFloskel verkommen. Humanitäre Hilfe darf ebenfalls kein Ersatz dafürsein, die Bemühungen der internationalen Gemeinschaft zur Lösungpolitischer Konflikte zu intensivieren."