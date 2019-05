Brand: Verfolgte Christin Asia Bibi endlich in Sicherheit

Berlin (ots) - Religionsfreiheit stärker schützenDie Christin Asia Bibi hat Pakistan verlassen und ist bei ihrerFamilie in Kanada eingetroffen. Dazu erklärt dermenschenrechtspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,Michael Brand:"Asia Bibi ist endlich in Sicherheit und mit ihrer Familie inKanada vereint. Die CDU/CSU-Fraktion, die sich während derenlangjähriger Haftzeit intensiv für die verfolgte Christin eingesetzthat, ist darüber sehr erfreut. Asia Bibi in Freiheit und Sicherheitzu wissen, ist eine große Erleichterung. Gleichzeitig ist dieseNachricht Mahnung an die Staatengemeinschaft, den Einsatz fürverfolgte Christen und für alle wegen ihres Glaubens bedrängtereligiöse Minderheiten zu verstärken.Religionsfreiheit ist ein zentrales Menschenrecht und ihreweltweite Anerkennung ein Kernanliegen unserer werteorientiertenAußenpolitik. Die Verfolgung von Menschen aufgrund ihres Glaubensverletzt dieses Recht zutiefst. Weltweit betrachtet istReligionsfreiheit vielfach und vor allem für Christen nichtgewährleistet."Hintergrund:Die Katholikin Asia Bibi war in ihrer Heimat Pakistan wegenGotteslästerung vor über acht Jahren zum Tode verurteilt worden.Nachdem im Oktober vergangenen Jahres das Oberste Gericht Pakistansdas Urteil aufgehoben hatte, kam es zu Protesten radikaler Islamistenim Land. Ein Gericht in Islamabad ordnete nach der Ablehnung einesBerufungsantrages gegen den Freispruch Asia Bibis im Januar ihresofortige Freilassung an.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell