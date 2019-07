Brand: Türkei muss zum Rechtsstaatsprinzip zurückkehren

Berlin (ots) - Freispruch für Taner Kilic und die "Istanbul 10"überfälligDer Prozess gegen die Gruppe der Menschenrechtsverteidiger"Istanbul 10" sowie gegen den Amnesty-International-EhrenvorsitzendenTaner Kilic wird am morgigen Dienstag in der Türkei fortgesetzt. Dazuerklärt der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Menschenrechte undhumanitäre Hilfe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Michael Brand:"Den bevorstehenden achten Verhandlungstag im Prozess gegen elfMenschenrechtsverteidiger kann die türkische Justiz nutzen, um unterBeweis zu stellen, dass sie die Rückkehr zur Rechtsstaatlichkeitwill. Worten müssen Taten folgen.Die CDU/CSU fordert von den Verantwortlichen in der Türkeiweiterhin: Der Einsatz für Menschenrechte darf nicht längerkriminalisiert werden. Taner Kilic und die zehn weiterenMenschenrechtsverteidiger der 'Istanbul 10' sind mit haltlosenAnschuldigungen wie der Mitgliedschaft in einer terroristischenOrganisation konfrontiert. Als Mitglied im Europarat bleibt dieTürkei aufgefordert, zum Rechtsstaatsprinzip zurückzukehren.Die von der türkischen Staatsanwaltschaft in ihrer Anklageschriftvon Anfang Oktober 2017 gegen die Menschenrechtler erhobenen Vorwürfesind abwegig, das Verfahren ist politisch motiviert. Der Prozesszieht sich nun bereits über zwei Jahre hin. Nach rechtsstaatlichenKriterien kann am Ende des Verfahrens einzig ein Freispruch stehen."Hintergrund:Das Verfahren gegen Taner Kilic steht im Zusammenhang mit demProzess gegen Peter Steudtner und neun weiteren mitangeklagtenMenschenrechtsverteidigern. Zum Zeitpunkt ihrer Verhaftung im Juli2017 nahmen sie an einem Workshop für Menschenrechtsverteidiger inder Türkei teil. Die in der Anklageschrift vorgebrachten Vorwürfekönnen mit bis zu 15 Jahren Haft bestraft werden.Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Menschenrechte und humanitäreHilfe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Michael Brand, hat diePatenschaft für Taner Kilic im Programm des Deutschen Bundestages"Parlamentarier schützen Parlamentarier" übernommen.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell